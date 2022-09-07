▲ 【解讀│日圓走勢】日圓恐重現90年代的150至160水平、兌港元見4.9算 新加坡銀行：日央行即使干預亦難阻日圓下跌

美日息差擴闊下，日圓兌每美元跌至144，再創24年低，與1998年亞洲金融風暴時低位147至148日圓相距不遠。分析認為，除非聯儲局或日本央行改善現行貨幣政策，否則日圓跌勢會持續，即使日本央行進行干預期，亦難以阻止日圓跌至147至148，甚至出現1990年代的150至160水平；意味對每百日圓兌港元將跌至約4.9算。

新加坡銀行首席經濟學家曼蘇爾莫希烏丁（Mansoor Mohi-uddin）表示，聯儲局致力加息遏抑通脹升溫的同時，日本撇除能源及食品價格的核心通脹只有1.2%，仍遠低於央行2%的通脹目標，預期日本會維持寬鬆貨幣政策，以支持金融市場流動性充裕及刺激通脹。

「雖然日本政府表示會持續關注外匯市場走勢，但官員應知道，若聯儲局未有改變鷹派態度，任何干預都難以阻止日圓跌勢。」

市場或測試日本政府底線 日圓料見亞洲金融風暴底

曼蘇爾莫希烏丁指，市場或會測試日本政府的底線，將美元兌日圓推至1998年水平，若美元升勢持續，日圓甚至有可能跌見90年代的150至160水平。

1998年日本經濟仍未走出泡沫爆破困局，日本銀行經營仍然困難，加上亞洲金融風暴加劇經濟惡化，同時聯儲局將息口維持在5.5厘以遏抑通脹，令日圓大跌。

當年日本央行透過沽出美元，以捍衛日圓跌勢，但行動未能阻止日圓下跌，美元兌日圓升見147至148水平。隨後俄羅斯爆發違約危機，對沖基金將日圓空倉軌倉，日圓跌勢才停止，並回升至115。

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編輯：陳韻妍