  • 29°C
香港時間 : 2022907日 (週三) 18:51
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新股IPO】中國智能健身平台Keep再度提交來港上市申請

股樓投資 17:44 2022/09/07

分享：

分享：

港股弱勢持續，新股氣氛亦大受影響，不過仍陸續有新股遞交申請上市。中國智能健身平台Keep再度遞交上市申請，高盛及中金公司為聯席保薦人。根據Keep初步招股資料顯示，公司業務主要包括綫上健身內容、智能健身設備及配套運動產品。截至今年6月底止六個月其平均月活躍用戶達3767.8萬名，按年增長約13%，用戶鍛煉次數高達11億次，公司平均月度訂閱會員數提升至約366.5萬人，滲透率達9.7%。

同場加映：【溫股知新】把握後市潛在反彈 港股後市仍然較淡

【新股IPO】內地AI軟件商第四範式 第三度遞上市申請【見下頁】

    點擊圖片放大
    +11
    +10


截至今年3月底止首季，該公司總收入按年升37.6%至4.17億元人民幣，除所得稅前虧損2.51億元人民幣，較2021年同期的虧損35.68億元人民幣收窄。非國際財務報告準則下，首季經調整虧損則為1.55億元人民幣，亦較去年同期的虧損2.37億元人民幣減少。

同場加映：【青姐話】大淡好收尾 淡倉話之你

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

 

記者：張以正

開啟hket App，閱讀全文
IPO 港股

上一篇文章

白石角半新盤本來賺82萬離場　奈何持貨未夠３年　「硬啃」辣稅由賺變蝕

下一篇文章

【騰訊700】騰訊3億歐元增持 法國遊戲商育碧股權至近10%
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

花旗下調恒指年底目標至23456點 另推薦7隻首選港股
花旗下調恒指年底目標至23456點 另推薦7隻首選港股
【日圓匯率】日圓再跌穿24年新低 兌港元低見5.51
【日圓匯率】日圓再跌穿24年新低 兌港元低見5.51
【一技傍身】大批新樓入伙驗樓師搶手 驗樓師專業證書課程學費只需$4950 完成課程後接5宗工作或可回本
【一技傍身】大批新樓入伙驗樓師搶手 驗樓師專業證書課程學費只需$4950 完成課程後接5宗工作或可回本
【中秋好去處】佐敦谷水道啟德河現巨型月亮 一文看清港九新界中秋綵燈展
【中秋好去處】佐敦谷水道啟德河現巨型月亮 一文看清港九新界中秋綵燈展
【家居設計】如何裝修納米樓？ 一人居住272呎開放式單位 32.8萬造迷你複式設計
【家居設計】如何裝修納米樓？ 一人居住272呎開放式單位 32.8萬造迷你複式設計
兩個月減價75萬　沙田全輝中心兩房375萬易手
兩個月減價75萬　沙田全輝中心兩房375萬易手
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款