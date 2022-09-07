【新股IPO】中國智能健身平台Keep再度提交來港上市申請

港股弱勢持續，新股氣氛亦大受影響，不過仍陸續有新股遞交申請上市。中國智能健身平台Keep再度遞交上市申請，高盛及中金公司為聯席保薦人。根據Keep初步招股資料顯示，公司業務主要包括綫上健身內容、智能健身設備及配套運動產品。截至今年6月底止六個月其平均月活躍用戶達3767.8萬名，按年增長約13%，用戶鍛煉次數高達11億次，公司平均月度訂閱會員數提升至約366.5萬人，滲透率達9.7%。

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截至今年3月底止首季，該公司總收入按年升37.6%至4.17億元人民幣，除所得稅前虧損2.51億元人民幣，較2021年同期的虧損35.68億元人民幣收窄。非國際財務報告準則下，首季經調整虧損則為1.55億元人民幣，亦較去年同期的虧損2.37億元人民幣減少。

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記者：張以正