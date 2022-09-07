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卓慧思倘凍結能源費2年 英國通脹明夏或回落至5.2%

環球經濟金融 17:04 2022/09/07

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英國首相卓慧思本周料公布新計劃應對能源費用飆升，或會動用多達1,500億英鎊的公帑凍結能源費用2年。有經濟學家預計倘落實這項措施，英國通脹率於明年夏天或有望回落至5.2%。

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英國天然氣和電力市場辦公室（Ofgem）早前宣布，能源價格上限10月起升至3,549英鎊（約3.2萬港元）。是次上調幅度達創紀錄的80%，每戶家庭每年能源開銷平均增加1,578英鎊（約1.4萬港元）。

卓慧思（Liz Truss）周二（6日）發表就職演説時提及三大優先要務，其中一項是處理俄烏戰爭造成的能源危機。她表明本周將採取新措施，並確保英國未來的能源供應。

英媒指卓慧思將公布計劃，將能源價格凍結於每年2,500英鎊（約2.3萬港元）的水平，措施料實施至2024年。

據悉，這項計劃料花費多達1,500億英鎊（約1.35萬億港元），政府料會以推出國債的形式資助這項計劃。

外界憂慮如能源價格持續攀升或處於高位的時間超出預期，納稅人將為此額外成本埋單。

交易平台IG資深分析師馬奧尼（Joshua Mahony）指，計劃短期内似乎是有效策略，能增加確定性並減輕英倫銀行的加息壓力。但長遠而言，英國將會面臨新一堆債務，最終政府或需加稅來應付額外開支。

印度將繼續進口俄油 正評估G7設價格上限提議 【下一頁】

英媒引述市場分析指，英國目前通脹率達到10.1%，但措施料有助將壓低通脹，明年夏天將會減半至5.2%。

但匯豐資深經濟學家馬丁斯（Elizabeth Martins）就對形勢感到樂觀。她認為如卓慧思決定凍結能源價格上限，或代表通脹目前已見頂，料降低通脹預期及工資物價螺旋上升的可能性。

凱投宏觀（Capital Economics）首席經濟學家Neil Shearing也表示，凍結能源費措施代價昂貴但有效，料有助緩解通脹。雖然早前有預測指英國通脹明年1月會升至14.5%，但他預計通脹下月將升至11%就見頂。 

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責任編輯：鄭錦玲

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