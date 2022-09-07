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【移民潮？】第二季「永久離港」提取MPF強積金宗數按季反彈近15%至8600宗　涉資21.14億元按季升5%

Hot Talk 16:58 2022/09/07

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積金局最新公布，今年第二季，以永久離港為由申索強積金個案，按季回升14.7%至約8,600宗個案，按年則增7.5%，而涉及提取金額亦按季回升5%至21.14億元，按年則增0.9%。

積金局指，由於計劃成員可能擁有多於1個強積金帳戶，申請人須向個別受託人提出申請，故實際申請人數會少於申索宗數，此外，以永久離港為由提取強積金申索個案不等同移民個案，以此理由向受託人申請提取強積金亦包括申請人返回其原居地（例如非本地僱員結束在香港工作）或移居內地生活。

截至今年6月底，強積金總資產約1.06萬億元，其中扣除收費及費用後的淨回報超過2,490億元。過去10年間，強積金總資產增加175%。自制度在2000年實施以來的年率化淨回報率為2.8%，高於同期的1.8%年率化通脹率。今年第2季，強積金已收總供款共207.9億元，其中159.5億元（77%）為強制性供款及48.4億元（23%）為自願性供款。

274萬個帳戶投資「懶人基金」

截至6月底，約274萬個強積金帳戶把全部或部分資產根據預設投資策略（DIS）進行投資，或投資於該策略下的兩個成分基金，佔全部1,070萬個強積金帳戶約26%；有關投資總資產值約787億元，佔強積金總資產7%。

另外，按基金種類劃分的強積金成分基金的基金開支比率方面，2020年10月至2021年9月期間，整體強積金成分基金的基金開支比率為1.38%，較2020年7月至2021年6月間整體基金開支比率1.39%微跌。

【石Sir一周前瞻及異動股】恒生中國企業、華電國際電力股份、中國神華

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【MPF】積金評級：8月強積金人均蝕5000元　年初起計人均蝕逾3.8萬元

編輯：胡學能

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