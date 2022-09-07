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【有相睇】荃威花園趕移民　一周連沽兩伙套現　成交呎價均低於9000元

股樓投資 17:11 2022/09/07

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二手樓價持續下跌，部分業主為求盡快套現，不惜以「筍價」出售單位，近期荃灣荃威花園有一業主，因急於移民，於短短一周內連沽兩個單位，成交平均呎價均低於9,000元。 

美聯物業鍾家豪說，荃灣荃威花園M座低層5室，實用面積533平方呎，原叫價480萬元，終減價1萬元，以479萬元成交，實用呎價約8,987元。他續說，由於單位呎價吸引，平過香港絕大部分私樓，買家由睇樓到決定入市只花了兩小時。

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值得留意的是，上址業主上周沽出同屋苑另一個單位，成交單位為荃威花園P座中層7室，實用面積477平方呎，連企理裝修，原叫價450萬元，終減至「意頭價」以428.8萬元易手，實用呎價約8,986元。

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據悉，原業主因趕移民，所以連沽兩個單位，而兩個單位分別於2012年、2014年購入，合共斥資545萬元，故現賬面共賺362.8萬元。

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撰文 : 黃卓賢

樓價 二手市場 私人屋苑 移民 荃威花園 美聯物業

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