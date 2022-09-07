▲ 【大行看法】信安：亞洲信貸市場仍具收益優勢 選擇性增持優質內房債 評估內房前景看四因素

信安環球投資發表亞洲信貸市場展望，亞洲固定收益主管級基金經理Howe Chung Wan預期，美國聯儲局緊縮立場、房地產銷售及中國實體經濟等的轉折點可能還需要數個月時間才出現。全球貨幣政策收緊的路徑、中國房地產行業復甦、資金流動及風險偏好，將決定亞洲高收益債券於今年餘下時間的回報。

儘管處於加息周期，信安指，整體亞洲信貸仍具有潛在的收益優勢，亞洲投資級別債券及高收益債券的孳息率與存續期均高於全球同類債券，可緩衝持續加息的影響。與全球及美國投資級別債券相比，中國科技、媒體和電訊，以及國有企業領域的相關性較低，加上在岸市場獲強勁技術面支持，令中國投資級別債券的基本面保持良好。

該行將繼續投資於印度可再生能源及印尼公用事業等若干非中國行業，同時乘政策驅動下，選擇性增持中國優質房地產發展商。

料短期內房緊張局面不會升級

該行預期，短期內房緊張局面不會進一步升級，中國銀行系統亦不會爆發危機，但提醒投資者，在評估內房前景時應考慮四個因素：1）房地產銷售改善的跡象，尤其是在最近下調首付比例及降息之後、2）反映銀行及債券市場支持房地產行業的在岸再融資改善、3）放寬對發展商使用在岸受限制現金的行政控制、4）完善資產銷售制度。該行認為，政策的任何進一步放寬均會利好中國高收益債券。

該行指，能夠成功經得起當前低迷時期的中國高收益債券發行人，更有可能獲得市場的堅定支持，並將為投資者提供相對較大的收益上行空間。儘管2022年違約率可能保持高企，但債券價格已反映大部分下行風險。

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記者：宋佩恩