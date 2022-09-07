【人民幣走勢】瑞聯：人行將加大干預匯市　料人民幣滙價在今年底為7

▲ 瑞聯：人行將加大干預匯市 料人民幣滙價在今年底為7

人行周一（5日）宣布將外滙存準由8%下調至6%，9月15日生效，為五個月內第二度下調。瑞聯銀行表示，行動不能完全抵銷人民幣的貶值壓力，但相信人行及後將加大干預匯市的力度，不排除採取更多宏觀審慎措施，包括透過逆週期調節機制以支持人民幣。該行預測美元兌人民幣在今年底將為7，且可能在2023年再升穿這關鍵位。

瑞聯銀行指，下調外滙存準將促使金融機構將部分外匯存款兌換為人民幣，增加對人民幣的需求，並提高美元流動性。中國外匯儲備總額在7月份為9,537億美元，意味著這次調降外滙存準將能夠在市場釋放最多約190億美元。

該行認為，行動不能完全抵銷人民幣的貶值壓力，但反映人行即使接受人民幣稍為走軟，但不樂見市場預期人民幣兌美元匯價只會單向貶值。

中國8月通脹將於周五（9日）出爐，瑞聯銀行預期，預測全國居民消費價格指數將由7月按年上升2.7%，再攀升至8月的3%，主因1）全球燃料和食品高漲、2）人民幣貶值、以及3）豬肉價格回升。

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編輯：袁諾曦