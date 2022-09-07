  • 29°C
香港時間 : 2022907日 (週三) 17:17
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【人民幣走勢】瑞聯：人行將加大干預匯市　料人民幣滙價在今年底為7

股市 16:37 2022/09/07

分享：

分享：

瑞聯：人行將加大干預匯市　料人民幣滙價在今年底為7

人行周一（5日）宣布將外滙存準由8%下調至6%，9月15日生效，為五個月內第二度下調。瑞聯銀行表示，行動不能完全抵銷人民幣的貶值壓力，但相信人行及後將加大干預匯市的力度，不排除採取更多宏觀審慎措施，包括透過逆週期調節機制以支持人民幣。該行預測美元兌人民幣在今年底將為7，且可能在2023年再升穿這關鍵位。

瑞聯銀行指，下調外存準將促使金融機構將部分外匯存款兌換為人民幣，增加對人民幣的需求，並提高美元流動性。中國外匯儲備總額在7月份為9,537億美元，意味著這次調降外滙存準將能夠在市場釋放最多約190億美元。

該行認為，行動不能完全抵銷人民幣的貶值壓力，但反映人行即使接受人民幣稍為走軟，但不樂見市場預期人民幣兌美元匯價只會單向貶值。

中國8月通脹將於周五（9日）出爐，瑞聯銀行預期，預測全國居民消費價格指數將由7月按年上升2.7%，再攀升至8月的3%，主因1）全球燃料和食品高漲、2）人民幣貶值、以及3）豬肉價格回升。

 

【石Sir一周前瞻及異動股】恒生中國企業、華電國際電力股份、中國神華

相關文章：

【環球經濟】瑞聯：美國國債及信用債在加息周期完結前及後均有正回報　股市在結束加息時平均跌5%

【美元獨強】離岸人民幣兌美元逼「7算」　韓圜創13年低、南韓財長：有需要時會採取行動（第二版）

【美元獨強】離岸人民幣兌美元逼「7算」　韓圜創13年低、南韓財長：有需要時會採取行動（第二版）

【解讀│人民幣走勢】ING彭藹嬈：人行下調外滙存款準備金率難阻人幣跌勢　料第三季底人幣見7.05

編輯：袁諾曦

人民幣 中國人民銀行 外滙儲備 中國市場 貨幣政策

上一篇文章

【內房危機】潘石屹張欣夫妻檔齊辭任SOHO中國主席與CEO、「專注藝術和慈善」　股價即彈一成

下一篇文章

【財富管理】金發局：香港明年有望超瑞士成最大跨境財富管理中心　倡5方面政策促發展
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【能源危機】挪威國家石油公司：能源企業恐被追1.5萬億美元孖展　一文看清歐洲能源危機（不斷更新）
【能源危機】挪威國家石油公司：能源企業恐被追1.5萬億美元孖展　一文看清歐洲能源危機（不斷更新）
【港股市況】滙豐跌2%　新東方在綫回吐近一成　恒指全日跌158點、19000失而復得（不斷更新）
【港股市況】滙豐跌2%　新東方在綫回吐近一成　恒指全日跌158點、19000失而復得（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市跌194點失萬九關　騰訊及美團ADR低港2%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市跌194點失萬九關　騰訊及美團ADR低港2%（不斷更新）
【歐洲金融浩劫】歐洲步入雷曼時刻　挪威國家石油公司：能源企業恐被追1.5萬億美元孖展
【歐洲金融浩劫】歐洲步入雷曼時刻　挪威國家石油公司：能源企業恐被追1.5萬億美元孖展
【日圓滙價】日圓再失144年內貶速恐創紀錄、兌港元5.4488算　大行料未見底、日本內閣：走勢持續將取必要措拖（不斷更新）
【日圓滙價】日圓再失144年內貶速恐創紀錄、兌港元5.4488算　大行料未見底、日本內閣：走勢持續將取必要措拖（不斷更新）
【美股期貨】蘋果將舉行發布會　道指期貨跌157點、納指期貨跌0.5%（不斷更新）
【美股期貨】蘋果將舉行發布會　道指期貨跌157點、納指期貨跌0.5%（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款