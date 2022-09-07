▲ 【大行報告】花旗：科網企業續追高質量增長 列5隻下半年首選股、偏好電商及本地服務等行業

中資科網企業大多數已公布第二季成績表，花旗發表報告指，多隻科技股次季業績遠勝預期，尤其盈利表現，在2022年剩餘時間的科網子行業偏好依次為電子商務、本地生活服務、線上廣告及網上遊戲。

花旗預計，隨著接近末季，商家及品牌將有效分配廣告預算以推動銷售或轉化率，同時遊戲版號審批相對較慢較少，進一步推後國產遊戲正常化時間。花旗指出，科網企業追求高質量增長和提高盈利能力仍然是行業重點，而部分公司一直分配更多資源，冀通過海外市場擴張以實現收入增長多元化。

花旗：下半年中資科網股首選京東

花旗提醒，中國領導層換屆及地緣政治緊張局勢可能進一步扭曲增長前景。花旗建議可長期投資於擁有強勁現金流、新業務催化劑、企業數碼化和穩健 ESG 的公司。

花旗下半年科網股選股次序，第一位為京東 （09618） （美：JD）、其後依次為美團 （03690） 、攜程 （09961） （美：TCOM）、百度 （09888） 和京東物流 （02618） 。

報告亦提到阿里巴巴 （09988） 是一個有吸引力的宏觀股份；拼多多（美：PDD）alpha 值（即風險回報能力）有提升機會；騰訊 （00700） 受惠旗下視頻號及國際遊戲催化劑具建設性表現。

被壓抑需求釋放 支撐本地服務 速銷品

據花旗統計，其覆蓋的38 家主要互聯網公司中有23及26間企業分別次季收入及盈利優預期。花旗提醒，儘管政府支持平台經濟健康發展和海外上市方面的監管信息趨正面，但任何不可預見的政策變化仍可能對中長期增長和盈利路線造成壓力。

該行解釋，內地被壓抑的需求釋放支撐本地服務、快速消費品、醫療保健和日用品的彈性表現，而大件電子產品和服裝仍在等待更強勁的支出複甦。汽車尤其是電動汽車品牏次季貢獻可觀的廣告預算支出；高收入群體的負擔能力保持不變；而低收入群體對可自由支配的支出保持謹慎。雲和支付活動隨著疫情影響的正常化而恢復。

科網企業營銷支出下降顯著 關注高質量利潤增長、收入可見度

內地科網企業紛紛完善效率，花旗指，繼連續兩個季度「成本優化」和「效率提升」的強烈信息後，幾乎所有公司次季利潤高過預期，其中營銷支出下降最為顯著，企業亦精簡核心投資和退出非核心業務。花旗認為，在地緣政治和需求持續不利的情況下，高質量的利潤增長對於維持低收入增長可見度很重要。

花旗列出五大市場前景關注點，包括1）即將召開二十大；2）美國公眾公司會計監督委員會（PCAOB）初步檢查結果； 3）雙重主要上市申請； 4）海外市場拓展； 5） 新股重啟香港或美國上市。

投資風險則包括：新冠疫情持續擾亂、宏觀和消費疲軟、復甦步伐放緩和失業率上升；政治領導層過渡、地緣政治緊張局勢加劇、資本環境緊張、全球加息加劇和通脹擔憂加劇。

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記者：李哲毅