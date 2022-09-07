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【俄烏戰爭】俄內部文件: 俄烏戰爭恐令經濟衰退更久更深遠

環球政經 16:27 2022/09/07

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據《彭博社》報導，俄羅斯官員及專家於8月30日的內部會議評估報告中指出 ，隨美國及歐洲制裁的影響下，俄羅斯經濟可能會遭受更長遠且深層的衰退。

該報告主要針對俄烏戰爭對俄羅斯的經濟影響並對未來設立三種假設情況，三種情況均表明或會有更多國家加入制裁，壓力正逐加劇。其中兩種顯示明年的經濟萎縮將加劇，需要在2030年底或更後才能回復戰前經濟水平。報告中的「慣性」情況則預測經濟將會在明年觸底，較2021年再下跌8.3%。 而最壞的假設情況則預測當地經濟於2024年觸底，較去年下跌11.9%。

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報告亦警告，石油、天燃氣、金屬、化學品及木材等出口行業在未來一到兩年將會面臨產業下跌。若俄截斷向歐洲提供天然氣供應，每年將會損失4千億盧布（約66億美元）稅收。即使在中期，俄羅斯亦難以以新出口市場彌補。

《彭博社》俄國經濟學家 Alexander Isakov 表示，因未來獲得西方技術的機會減少、外商撤資潮以及未來人口逆風，未來十年俄國潛在經濟成長率將下跌降至 0.5%-1.0%。未來俄羅斯潛在經濟成長率將進一步下降，到 2050 年降至略高於零。

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責任編輯：何珊如

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