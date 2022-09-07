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【板塊追蹤】 里昂降明源雲評級至「跑輸大市」 SaaS板塊沽壓大

股樓投資 19:28 2022/09/07

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周三（7日）恒指收市險守19000點，科網股普遍受壓，雲板塊部份股更受大行下調影響，被下調評級至「跑輸大市」的明源雲（00909）跌逾8.4%，另阜博集團（03738）更重挫17.3%，其他雲板塊股包括金碟（00268）及微盟集團（02013）跌幅由3.5至4%。

【同場加映】青姐話：大淡好收尾 淡倉話之你

早前里昂發表評級報告，將金蝶目標價由18.9元微降至18.2元，維持其評級為「買入」，明源雲目標價則由12.6元下調至6.6元，評級由「買入」降至「跑輸大市」。該行表示，調整主要內地軟體即服務（SaaS）公司的收入及盈利預測，以反映今年上半年業績表現及展望。
 

【延伸閱讀】大行點睇：一文看盡小米績後  大行最新評級和目標價，請按【見下頁

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里昂認為，數字化趨勢、政府提倡使用國產貨為替代品仍是內地SaaS的核心主題，企業資源規劃的軟體即服務或較易適應；又指，內地三大SaaS公司公司的管理層仍對今年業務展望感信心，除了明源雲外，其餘大致上維持其目標不變。

【溫股知新】把握後市潛在反彈 港股後市仍然較淡

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撰文：鄭昊彤

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里昂 雲端 港股 阜博集團（03738） 微盟集團（02013） 明源雲（00909） 大行報告

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