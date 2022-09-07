  • 29°C
香港時間 : 2022907日 (週三) 18:50
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【騰訊700】騰訊3億歐元增持 法國遊戲商育碧股權至近10%

股樓投資 17:39 2022/09/07

分享：

分享：

騰訊(00700)進一步加強海外業務。集團將增持以《刺客信條》系列而聞名的法國視頻遊戲公司育碧（Ubisoft）。育碧宣布，騰訊已經以代價3億歐元，取得公司行政總裁兼共同創辦人伊夫吉列莫特的家族公司「吉列莫特兄弟」49.9％股份及5％股票權。「吉列莫特兄弟」是育碧最大股東，騰訊同時獲授權對育碧的直接持股，由目前的4.5％提高至9.99％，不過，騰訊５年內不得出售育碧的持股，同時８年內持股與投票權不得超過9.99％。騰訊周三收報311.6元，跌0.8%。

【內房危機】專注藝術及慈善事業 SOHO中國潘石屹張欣 同時辭任主席CEO  詳情請看【下一頁

育碧強調，今次交易後公司管理將維持不變，騰訊沒有任何營運否決權，騰訊亦不會派駐代表加入育碧董事局。

騰訊近期亦和日本索尼聯手，入股著名遊戲《艾爾登法環》的日本開發商FromSoftware。

【青姐話】大淡好收尾 淡倉話之你

【國泰航空293】國泰冀18至24個月內 聘請逾4000名前線員工  詳情請看【下一頁

【溫股知新】把握後市潛在反彈 港股後市仍然較淡

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 李尚毅

騰訊控股（00700） 港股

上一篇文章

【新股IPO】中國智能健身平台Keep再度提交來港上市申請

下一篇文章

【有相睇】荃威花園業主趕移民　一周連沽兩伙套現　成交呎價均低於9000元
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

花旗下調恒指年底目標至23456點 另推薦7隻首選港股
花旗下調恒指年底目標至23456點 另推薦7隻首選港股
【日圓匯率】日圓再跌穿24年新低 兌港元低見5.51
【日圓匯率】日圓再跌穿24年新低 兌港元低見5.51
【一技傍身】大批新樓入伙驗樓師搶手 驗樓師專業證書課程學費只需$4950 完成課程後接5宗工作或可回本
【一技傍身】大批新樓入伙驗樓師搶手 驗樓師專業證書課程學費只需$4950 完成課程後接5宗工作或可回本
【中秋好去處】佐敦谷水道啟德河現巨型月亮 一文看清港九新界中秋綵燈展
【中秋好去處】佐敦谷水道啟德河現巨型月亮 一文看清港九新界中秋綵燈展
【家居設計】如何裝修納米樓？ 一人居住272呎開放式單位 32.8萬造迷你複式設計
【家居設計】如何裝修納米樓？ 一人居住272呎開放式單位 32.8萬造迷你複式設計
兩個月減價75萬　沙田全輝中心兩房375萬易手
兩個月減價75萬　沙田全輝中心兩房375萬易手
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款