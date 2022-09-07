【騰訊700】騰訊3億歐元增持 法國遊戲商育碧股權至近10%

騰訊(00700)進一步加強海外業務。集團將增持以《刺客信條》系列而聞名的法國視頻遊戲公司育碧（Ubisoft）。育碧宣布，騰訊已經以代價3億歐元，取得公司行政總裁兼共同創辦人伊夫吉列莫特的家族公司「吉列莫特兄弟」49.9％股份及5％股票權。「吉列莫特兄弟」是育碧最大股東，騰訊同時獲授權對育碧的直接持股，由目前的4.5％提高至9.99％，不過，騰訊５年內不得出售育碧的持股，同時８年內持股與投票權不得超過9.99％。騰訊周三收報311.6元，跌0.8%。

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育碧強調，今次交易後公司管理將維持不變，騰訊沒有任何營運否決權，騰訊亦不會派駐代表加入育碧董事局。

騰訊近期亦和日本索尼聯手，入股著名遊戲《艾爾登法環》的日本開發商FromSoftware。

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