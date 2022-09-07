  • 29°C
香港時間 : 2022907日 (週三) 17:16
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

193間亞洲人氣餐廳獲殊榮

都會情報 16:00 2022/09/07

分享：

分享：

亞洲餐飲廚藝協會創會主席林和忠(左一)、澳門特別行政區政府旅遊局莫兆光(左二)、立法會議員林筱魯(左三)、香港旅遊發展局總幹事程鼎一(左四)、職業訓練局中華廚藝學院院長何少娟(左六)、香港入境團旅行社協會主席梁耀霖(左七)、亞洲餐飲廚藝協會主席黎志華(左八)。

2022The best of the best MASTERCHEF亞洲推介餐廳頒獎典禮日前於灣仔會展舉行，193間亞洲人氣餐廳成為本年度入選推介餐廳，並獲殊榮。出席嘉賓包括立法會議員姚柏良、林筱魯，香港旅遊發展局總幹事程鼎一、澳門特別行政區政府旅遊局（香港代表）總經理莫兆光、職業訓練局中華廚藝學院院長何少娟、香港入境團旅行社協會主席梁耀霖、亞洲餐飲廚藝協會 創會主席林和忠及亞洲餐飲廚藝協會主席黎志華等。

亞洲餐飲廚藝協會創會主席林和忠

亞洲餐飲廚藝協會創會主席林和忠致辭

林和忠表示，今屆亞洲推介餐廳頒獎典禮有193間不同類型的餐廳得到美食之最大賞推介，成績超越歷屆得獎餐飲數量，令人非常滿意，獎項可以為業界帶來非常正面的影響。今年除了高級餐飲入選外，還多了兩個不同的界別入選，分別是「火鍋組」及「本地風味組」，此舉可以推動不同類型的餐飲類型。在疫情下，餐飲業經營困難，在美食之最大賞推介的推動下，可以將香港豐富的美食文化推介給本地市民及遊客。

亞洲餐飲廚藝協會主席黎志華致辭

黎志華表示，亞洲餐飲廚藝協會已正式註冊「美食之最大賞」，相信日後會藉此名義舉辦更多的比賽及交流活動。今年參與的餐廳中多達193間獲取殊榮，獲獎餐廳由14位專業評審委員會在品質及服務上作出嚴格評選而脫穎而出。現時由於疫情關係，各行各業也面臨經營困難，盼望隨疫苗接種率增加令政府可逐漸開放通關，令香港酒店、飲食、零售、交通等行業回復正軌。

香港旅遊發展局總幹事程鼎一致辭

程鼎一表示過去兩年疫情帶來不少挑戰，但旅發局迎難以上，在內地及海外做了不少香港美食宣傳的工作。每當提及香港美食之都的美譽，也會得到不少媒體的認同。美食業界在此困難的時期，仍然精益求精，製作高質素的美食，受本地及海外食客的青睞。

亞洲餐飲廚藝協會創會主席林和忠(左一)與亞洲餐飲廚藝協會主席黎志華(右一)共同頒發TOP 10

香港旅遊發展局總幹事程鼎一(左四)頒發獎項予得獎者

越南駐香港總領事Mr. Pham Binh Dam發獎項予得獎者

(特約)

開啟hket App，閱讀全文

下一篇文章

中秋運動好去處！第十屆運動博覽九月進駐會展　 「運動發現號」主題博覽 多元化運動體驗 探索運動不同面向　同場加映運動潮人必去運動生活選物市集
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款