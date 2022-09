193間亞洲人氣餐廳獲殊榮

▲ 亞洲餐飲廚藝協會創會主席林和忠(左一)、澳門特別行政區政府旅遊局莫兆光(左二)、立法會議員林筱魯(左三)、香港旅遊發展局總幹事程鼎一(左四)、職業訓練局中華廚藝學院院長何少娟(左六)、香港入境團旅行社協會主席梁耀霖(左七)、亞洲餐飲廚藝協會主席黎志華(左八)。

2022The best of the best MASTERCHEF亞洲推介餐廳頒獎典禮日前於灣仔會展舉行,193間亞洲人氣餐廳成為本年度入選推介餐廳,並獲殊榮。出席嘉賓包括立法會議員姚柏良、林筱魯,香港旅遊發展局總幹事程鼎一、澳門特別行政區政府旅遊局(香港代表)總經理莫兆光、職業訓練局中華廚藝學院院長何少娟、香港入境團旅行社協會主席梁耀霖、亞洲餐飲廚藝協會 創會主席林和忠及亞洲餐飲廚藝協會主席黎志華等。

▲ 亞洲餐飲廚藝協會創會主席林和忠

▲ 亞洲餐飲廚藝協會創會主席林和忠致辭

林和忠表示,今屆亞洲推介餐廳頒獎典禮有193間不同類型的餐廳得到美食之最大賞推介,成績超越歷屆得獎餐飲數量,令人非常滿意,獎項可以為業界帶來非常正面的影響。今年除了高級餐飲入選外,還多了兩個不同的界別入選,分別是「火鍋組」及「本地風味組」,此舉可以推動不同類型的餐飲類型。在疫情下,餐飲業經營困難,在美食之最大賞推介的推動下,可以將香港豐富的美食文化推介給本地市民及遊客。

▲ 亞洲餐飲廚藝協會主席黎志華致辭

黎志華表示,亞洲餐飲廚藝協會已正式註冊「美食之最大賞」,相信日後會藉此名義舉辦更多的比賽及交流活動。今年參與的餐廳中多達193間獲取殊榮,獲獎餐廳由14位專業評審委員會在品質及服務上作出嚴格評選而脫穎而出。現時由於疫情關係,各行各業也面臨經營困難,盼望隨疫苗接種率增加令政府可逐漸開放通關,令香港酒店、飲食、零售、交通等行業回復正軌。

▲ 香港旅遊發展局總幹事程鼎一致辭

程鼎一表示過去兩年疫情帶來不少挑戰,但旅發局迎難以上,在內地及海外做了不少香港美食宣傳的工作。每當提及香港美食之都的美譽,也會得到不少媒體的認同。美食業界在此困難的時期,仍然精益求精,製作高質素的美食,受本地及海外食客的青睞。

▲ 亞洲餐飲廚藝協會創會主席林和忠(左一)與亞洲餐飲廚藝協會主席黎志華(右一)共同頒發TOP 10

▲ 香港旅遊發展局總幹事程鼎一(左四)頒發獎項予得獎者

▲ 越南駐香港總領事Mr. Pham Binh Dam發獎項予得獎者

(特約)