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【英國經濟】施羅德：工資與物價的螺旋式上升現象　為英國經濟及英鎊面臨的主要風險

宏觀解讀 15:59 2022/09/07

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英國經濟面對衰退風險，施羅德投資認為，英國新任首相卓慧思 （Liz Truss）將面臨一系列迫切的問題，包括通脹達到40年高位、能源價格飆升、一連串罷工行動以及英國脫歐而引發的生活成本危機。卓慧思早前呼籲減稅逾300億英鎊，施羅德指，這或扭轉早前政府為增加對成人社會保障金而提高國民保險供款的舉措，估計政府可透過通用津貼（社會保障金）、上調個人所得稅免稅額門檻（納稅水平）或透過降低增值稅水平，實行300億英鎊的減稅。

「英國工人的實際工資（經通脹調整後）正經歷自1977年以來的最大跌幅，明年通脹預計全年將保持高位，罷工行動次數亦將會增加。」

卓慧思成英國新首相　英鎊創37年低後反彈、兌港元重上9算水平【下一頁】

卓慧思指，今年運輸和郵政人員及大律師已展開罷工行動，並將擴大至其他行業，而隨冬季及2023年來臨，工資水平落後於私營機構的公共部門最有可能面臨進一步罷工風險。

「工資與物價的螺旋式上升現象（即工資上升導致物價上漲，繼而導致工資進一步上升），正成為英國經濟及英鎊所面臨的主要風險。」

高盛料英國第四季步入衰退、大削明年經濟預測【下一頁】

英倫銀行目前預測，受利率上升及能源成本飆升影響，英國將經歷持續15個月的經濟衰退（定義為連續於兩個季度錄得經濟下滑），現時英國的消費者信心指數已跌至50年低位。

施羅德稱，新任首相需考慮可引入哪些措施為企業提供支援，過去18個月小型企業的能源成本已增加四倍，而從部份大型能源公司公佈的利潤飆升中可見，能源公司將繼續受惠於天然氣及石油價格上升，多個行業或可為投資者提供避風港，其中包括銀行（銀行受惠於利率上升）、製藥及航空航天業。

相關文章：【英國通脹】英國8月份消費者信心再創紀錄新低　研究機構：消費者「惱怒」

相關文章：【英國電費】英國10月份電費上限調高80%至3.28萬元　私家車入滿油要4600元？

編輯：陳韻妍

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經濟 經濟數據表現 卓慧思 施羅德 減稅 經濟衰退 石油 罷工 消費者信心指數 英國

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