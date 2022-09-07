【印度經濟】先超英後趕美？專家預測印度有望於2029年 成為全球第三大經濟體

近日印度在獨立75週年之際超越英國成為世界第五大經濟體，其在2022~2023財年第一季的經濟成長達13.5%，但如果考慮到購買力平價（PPP），印度GDP是世界第三大經濟體，僅次美國及中國。根據外媒報導，目前其他國家GDP在經濟不景氣的情況下出現停滯或下降的趨勢，但印度的GDP卻持續上升，照這個趨勢發展，印度有望於2029年成為全球第三大經濟體。

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目前印度是全球最大的智慧手機數據消費國之一，網路用戶數量排名第二，是全球第三大消費市場及第三大能源消費國，今年出口更創50兆盧比紀錄，商品出口超過31兆盧比，扶持100多家獨角獸公司，且每個月都在增加，過去8年創建的獨角獸公司總值達12兆盧比，新創公司從幾百家增加至7萬家。2014年印度只有6,500萬寬頻用戶，但在今年已經超過了7.8億。

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印度國家銀行（SBI）首席經濟顧問Soumya Kanti Ghosh近日在研究報告指出，2022~2023財年第一季印度GDP成長率為13.5%，依照這個速度，印度很可能成為本財年全球成長最快的經濟體，本財年GDP成長率預估為6.7%~7.7%。作為第五大經濟體的印度，預測會在2027年超越德國，並在2029年超過日本，成為全球第三大經濟體。2014年印度GDP占全球比重為2.6%，目前為3.5%，可能2027年就超過4%。而隨著中國的投資增長放緩，印度很可能成為受益者，蘋果最近也決定將iPhone 14部分產線轉至印度。

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記者：鄭日棱