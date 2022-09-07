【恒大危機】恒大系全退盛京銀行 12.82億內資股由沈陽國資接手 拍賣成交價73.07億人幣

據內地媒體《澎湃新聞》報道，據阿里拍賣網資料顯示，由恒大集團（南昌）持有之12.82億股盛京銀行內資股股份，已完成拍賣，成交價73.07億元（人民幣，下同）。這批股份最初估值為75.629億元，起拍價73.07億元，而最終亦以這個價格成交。

根據拍賣競拍結果，沈陽市和平區國有資產經營有限公司、沈陽高新發展投資控股集團有限公司、沈陽銳金資產經營有限公司、北京國銳控股有限公司、北京城環城國際汽車配件城有限公司、山西禹王煤炭氣化有限公司及遼寧國科實業有限公司，通過競買號Y8176，在遼寧省沈陽市中級人民法院於阿裡拍賣平台開展的「恒大集團（南昌）有限公司持有的盛京銀行股份有限公司的股份（內資股）」項目公開競價中，以最高應價勝出。

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數據顯示，截至6月30日，恒大集團（南昌）持有盛京銀行12.82億股，佔比14.57%。換言之，此次交易完成後，恒大將全面退出盛京銀行。

從2021年下半年，恒大就開始出售所持盛京銀行股權。在去年8月出售盛京銀行10億元股權後，恒大在9月底繼續以99.93億元將所持盛京銀行19.93%股權，轉讓給沈陽國資委附屬公司沈陽盛京金控投資集團有限公司，當時累計套現約110億元。若計及今次拍賣，恒大合共套現約183億元。

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記者：李兆明