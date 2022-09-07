  • 29°C
香港時間 : 2022907日 (週三) 17:16
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【恒大危機】恒大系全退盛京銀行 12.82億內資股由沈陽國資接手 拍賣成交價73.07億人幣

股樓投資 16:24 2022/09/07

分享：

分享：

據內地媒體《澎湃新聞》報道，據阿里拍賣網資料顯示，由恒大集團（南昌）持有之12.82億股盛京銀行內資股股份，已完成拍賣，成交價73.07億元（人民幣，下同）。這批股份最初估值為75.629億元，起拍價73.07億元，而最終亦以這個價格成交。

根據拍賣競拍結果，沈陽市和平區國有資產經營有限公司、沈陽高新發展投資控股集團有限公司、沈陽銳金資產經營有限公司、北京國銳控股有限公司、北京城環城國際汽車配件城有限公司、山西禹王煤炭氣化有限公司及遼寧國科實業有限公司，通過競買號Y8176，在遼寧省沈陽市中級人民法院於阿裡拍賣平台開展的「恒大集團（南昌）有限公司持有的盛京銀行股份有限公司的股份（內資股）」項目公開競價中，以最高應價勝出。

延伸閱讀：花旗下調恒指年底目標至23456點  另推薦7隻首選港股【見下頁

    點擊圖片放大
    +8
    +7

同場加映：【青姐話】大淡好收尾 淡倉話之你

數據顯示，截至6月30日，恒大集團（南昌）持有盛京銀行12.82億股，佔比14.57%。換言之，此次交易完成後，恒大將全面退出盛京銀行。

從2021年下半年，恒大就開始出售所持盛京銀行股權。在去年8月出售盛京銀行10億元股權後，恒大在9月底繼續以99.93億元將所持盛京銀行19.93%股權，轉讓給沈陽國資委附屬公司沈陽盛京金控投資集團有限公司，當時累計套現約110億元。若計及今次拍賣，恒大合共套現約183億元。

同場加映：【溫股知新】把握後市潛在反彈 港股後市仍然較淡

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：李兆明

開啟hket App，閱讀全文
港股 內地物業 恒大 拍賣 成交 國資委

上一篇文章

【俄烏戰爭】俄內部文件: 俄烏戰爭恐令經濟衰退更久更深遠

下一篇文章

【內房危機】專注藝術及慈善事業 SOHO中國潘石屹張欣 同時辭任主席CEO
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【家居設計】如何裝修納米樓？ 一人居住272呎開放式單位 32.8萬造迷你複式設計
【家居設計】如何裝修納米樓？ 一人居住272呎開放式單位 32.8萬造迷你複式設計
兩個月減價75萬　沙田全輝中心兩房375萬易手
兩個月減價75萬　沙田全輝中心兩房375萬易手
【一技傍身】大批新樓入伙驗樓師搶手 驗樓師專業證書課程學費只需$4950 完成課程後接5宗工作或可回本
【一技傍身】大批新樓入伙驗樓師搶手 驗樓師專業證書課程學費只需$4950 完成課程後接5宗工作或可回本
花旗下調恒指年底目標至23456點 另推薦7隻首選港股
花旗下調恒指年底目標至23456點 另推薦7隻首選港股
【中秋好去處】佐敦谷水道啟德河現巨型月亮 一文看清港九新界中秋綵燈展
【中秋好去處】佐敦谷水道啟德河現巨型月亮 一文看清港九新界中秋綵燈展
【日圓匯率】日圓再跌穿24年新低 兌港元低見5.51
【日圓匯率】日圓再跌穿24年新低 兌港元低見5.51
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款