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【串流媒體】Netflix廣告訂閱方案　或禁展示加密相關廣告

科技 15:47 2022/09/07

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有外媒引述消息人士指，Netflix的廣告方案將禁止廣告客戶顯示與加密投資相關的廣告內容。

Netflix為增加平台收益，日前宣布將推出廣告方案，用戶以較低的價錢訂閱串流媒體服務的同時，需觀看Netflix提供的廣告。有外媒引述消息人士指，Netflix的廣告方案將禁止廣告客戶顯示與加密投資相關的廣告內容。

【串流平台】Netflix廣告方案料年底推出　收費計劃曝光

【App排行】全球「最令人討厭App排行榜」出爐　Disney+竟榜上有名？

據外媒《Gadgets360》報道，有熟悉Netflix廣告方案的消息人士透露，Netflix在制定廣告方案細節時，會將相關廣告設定為「不可略過」廣告，用戶必需觀看整段由Netflix提供的廣告內容。

考慮到全球金融科技行業對加密交易及投資的監控，仍存有不少不確定性爭議，為保障Neftlix逾2億用戶免受失實資料影響，該企將禁止廣告商透過其廣告方案，向用戶展示與加密領取域相關的廣告內容。

與此同時，該消息人士又指，與政治和賭博應用程式相關的廣告內容有可能被Netflix禁止，該企亦正考慮是否限制與藥品相關的廣告內容。

英國廣告監管機構　發出紅色警示

雖然Netflix尚未正式發布其對加密領域相關廣告的取態，但相關的廣告商想要在其他平台上展示該類別的廣告亦面臨許多挑戰。除了有不少網民不滿有大量加密投資廣告充斥著超級碗（Super Bowl）等著名體育節目外，英國廣告監管機構也曾因廣告內容引起普通民眾對加密資產的關注，並使民眾面臨金融風險，而於今年3月向50多家公司發出紅色警示。

責任編輯：殷凱怡

【Netflix新計畫】Netflix廣告訂閱方案　或禁預先下載離線觀看影片

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