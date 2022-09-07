▲ 【陳德霖創業】渣打香港及螞蟻銀行成易信連合作夥伴 涉e-KYC程序

金管局前總裁陳德霖離任後轉戰商界，共同創立圓幣錢包科技後，去年預告推出「e-KYC」服務「易信連」（ezLink）。易信連最新公布，渣打香港及螞蟻銀行（香港）達成合作意向，加盟成為易信連合作夥伴。

易信連今年3月公布與東亞 （00023） 、招商永隆及虛擬銀行眾安銀行（ZA Bank）達成合作協議。

易信連重申，快將推出的全數碼企業身份認證方案，將能夠遙距驗證多個國家及地區簽發的身份證明文件及公司資料，驗證企業客戶及關鍵人士，提高合作銀行在企業開戶和持續盡職審查工作的效率。

身為易信連主席的陳德霖在聲明中表示，很高興渣打香港及螞蟻銀行成為易信連的合作夥伴，方便企業客戶開戶和資料更新，既能提升銀行的工作效率，又能便利中小企使用銀行服務，有助於實現普惠金融。

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編輯：麥德銘