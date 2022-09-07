▲ 【ESG】滙豐銀行慈善基金夥長春社 支持社福機構轉用電動巴士「綠康巴」

滙豐銀行慈善基金公布，與長春社合作推出全港首個綠色復康巴士先導計劃，支持本港社福機構轉用電動車，為傷健人士提供無障礙交通服務。滙豐表示，先導計劃為期3年，7家獲選參與的社福機構將獲分配一輛無障礙電動巴士「綠康巴」，預計期內合共服務逾80,000名使用者。

除了協助引入電動巴士，滙豐表示，計劃將為參與機構在充電設施和優化行走路線方面提供支援，幫助他們邁向低碳轉型，預計計劃所減少的碳排放相等於多種2,000棵樹。

香港目前有超過1000架復康巴士，由不同社福機構營運，滙豐在現有合作夥伴外，也會製作詳細指南，涵蓋轉用電動巴士的流程、營運細節、融資安排及財務建議，供有意轉用「綠康巴」的社福機構參考，期望帶來更大的效益和更長遠的影響。

綠色復康巴士先導計劃是「滙豐氣候解決方案夥伴計劃」的其中一部分，夥伴計劃旨在結合滙豐的金融和商業領域的專長，以及社福機構的經驗，實踐創新的氣候解決方案。滙豐去年公布推出夥伴計劃時，宣布在全球投入1億美元，聚焦能源轉型和氣候相關的創新方案。

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編輯：麥德銘