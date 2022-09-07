  • 29°C
香港時間 : 2022907日 (週三) 15:45
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

美財政部指俄油指導價 初步定於每桶44美元

環球社會熱點 15:11 2022/09/07

分享：

分享：

為限制俄羅斯獲得戰爭資金，美國及盟友積極推動為俄油價設上限。美國財政部官員表示，希望原油等能源價格繼續下行，俄羅斯油每桶成本約為44美元（約343港元），當局根據該價格訂立指導價。

印度將繼續進口俄油 正評估G7設價格上限提議 【下一頁】

美財政部副部長阿德耶莫（Wally Adeyemo）接受採訪時表示，俄羅斯推算每桶原油生產成本為44美元，美國會以該價格訂立價格上限指引。

阿德耶莫周二（6日）表示，美國不會將價格定在生產成本之下，仍會鼓勵俄羅斯生產，但不會令對方獲利。

阿德耶莫表示，財政部正涉及一個簡單的合規制度，對俄羅斯石油出口實施價格限制。他同時呼籲中國及印度加入行動，或利用制度。七國集團（G7） 上周表示同意訂立上限，但中國此前已表態反對設立價格上限。

G7同意為俄石油價格封頂 俄警告中斷供應（第二版） 【下一頁】

阿德耶莫接受《彭博社》採訪亦指，美國希望汽油等能源價格繼續面對下行壓力，相信訂立俄油價格上限有助達成目標。受供應問題影響，市場預料全球經濟將會放緩並削弱需求，令一度飆升原油價格回落，布蘭特原油（Brent Crude）近期已經降至每桶約90美元（約702港元）。

責任編輯：李俊儀

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

卓慧思就職英國首相演説 經濟能源醫療為首要任務
今日
卓慧思就職英國首相演説 經濟能源醫療為首要任務
【英揆之爭】卓慧思成英國新首相 傳凍結能源費兩年（第三版）
2022/09/05
【英揆之爭】卓慧思成英國新首相 傳凍結能源費兩年（第三版）
德國推5057億計劃抗高能源費 針對供電商徵「暴利」稅
2022/09/05
德國推5057億計劃抗高能源費 針對供電商徵「暴利」稅
【英揆之爭】卓慧思表態 「準備好對付高能源費」
2022/09/04
【英揆之爭】卓慧思表態 「準備好對付高能源費」
【英揆之爭】卓慧思排除能源配給 承諾上台不加徵稅
2022/09/01
【英揆之爭】卓慧思排除能源配給 承諾上台不加徵稅

你可能感興趣

卓慧思就職英國首相演説 經濟能源醫療為首要任務
今日 10:59
卓慧思就職英國首相演説 經濟能源醫療為首要任務
【英揆之爭】卓慧思成英國新首相 傳凍結能源費兩年（第三版）
19:53 2022/09/05
【英揆之爭】卓慧思成英國新首相 傳凍結能源費兩年（第三版）
德國推5057億計劃抗高能源費 針對供電商徵「暴利」稅
10:51 2022/09/05
德國推5057億計劃抗高能源費 針對供電商徵「暴利」稅
商品 美國財政部 俄羅斯 美國 石油 戰爭

上一篇文章

俄羅斯否認向北韓採購軍火 美官員料交易未完成

下一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（09月07日 時間15:00）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【英國王室】威廉夫婦驚對話留記錄 拒與哈里梅根接觸
【英國王室】威廉夫婦驚對話留記錄 拒與哈里梅根接觸
日本中年男無所事事 單靠出租自己養活全家
日本中年男無所事事 單靠出租自己養活全家
新型冠狀肺炎全球疫情（09月07日 時間15:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（09月07日 時間15:00）
湯告魯斯高空危站飛機宣傳新戲 睇到觀眾標冷汗（有片）
湯告魯斯高空危站飛機宣傳新戲 睇到觀眾標冷汗（有片）
【BNO移民英國】20及50鎊舊紙幣10月起作廢 4.77億張仍未收回
【BNO移民英國】20及50鎊舊紙幣10月起作廢 4.77億張仍未收回
英國富豪收留烏克蘭女難民 變婚外情更抛妻棄子
英國富豪收留烏克蘭女難民 變婚外情更抛妻棄子
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款