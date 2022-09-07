美財政部指俄油指導價 初步定於每桶44美元

為限制俄羅斯獲得戰爭資金，美國及盟友積極推動為俄油價設上限。美國財政部官員表示，希望原油等能源價格繼續下行，俄羅斯油每桶成本約為44美元（約343港元），當局根據該價格訂立指導價。

印度將繼續進口俄油 正評估G7設價格上限提議 【下一頁】

美財政部副部長阿德耶莫（Wally Adeyemo）接受採訪時表示，俄羅斯推算每桶原油生產成本為44美元，美國會以該價格訂立價格上限指引。

阿德耶莫周二（6日）表示，美國不會將價格定在生產成本之下，仍會鼓勵俄羅斯生產，但不會令對方獲利。

阿德耶莫表示，財政部正涉及一個簡單的合規制度，對俄羅斯石油出口實施價格限制。他同時呼籲中國及印度加入行動，或利用制度。七國集團（G7） 上周表示同意訂立上限，但中國此前已表態反對設立價格上限。

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阿德耶莫接受《彭博社》採訪亦指，美國希望汽油等能源價格繼續面對下行壓力，相信訂立俄油價格上限有助達成目標。受供應問題影響，市場預料全球經濟將會放緩並削弱需求，令一度飆升原油價格回落，布蘭特原油（Brent Crude）近期已經降至每桶約90美元（約702港元）。

責任編輯：李俊儀