俄羅斯否認向北韓採購軍火 美官員料交易未完成

外媒早前指有情報顯示，俄羅斯國防部正從北韓購買火箭及炮彈。俄羅斯官員周二（6日）否認向北韓採購軍火，指相關報道為假新聞。但美國官員就預計交易尚未完成。

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《紐約時報》引述美國情報指，俄羅斯向北韓購買數百萬枚火箭炮及炮彈，未來亦考慮向北韓採購更多軍事設備。

美國國務院發言人巴特爾（Vedant Patel）周二也表示，俄羅斯正向北韓購買數百萬枚火箭炮和炮彈，用於烏克蘭戰爭。

不過俄羅斯駐聯合國代表涅邊賈（Vassily Nebenzia）就駁斥相關報道。他表示自己並未聽聞此事，形容這可能又是一段假新聞。

白宮國安會發言人柯比（John Kirby）其後表示，沒有跡象表明已經完成交易，也沒有跡象表明這些武器正於烏克蘭境內使用。

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柯比形容這是一宗潛在交易，規模料涉及來自北韓的數百萬發子彈、火箭和炮彈。他聲稱這是另一個表明俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）變得絕望的跡象，而他的軍隊也因這場戰爭遭受很大痛苦。

烏克蘭最近在幾個地區展開反攻，而烏軍襲擊部分俄羅斯的補給區，包括裝有火炮和彈藥的補給區。官員預計俄軍因烏克蘭戰爭報銷一部分車輛及武器，而西方制裁措施限制了俄軍更換軍備的能力。

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責任編輯：鄭錦玲