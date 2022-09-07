【理財智慧】 儲蓄保又起爭議？ 一文了解儲蓄保迷思

在網上世界，每當提起儲蓄保險的時候，都是「騙人」、「有買無賠」等，最近有位網上KOL在網上發文，質疑儲蓄保險的回報，結果引來另一保險人以誹謗為威脅，要求收回言論和收回有關言論，本文便會介紹儲蓄保險要留意的地方，以及是否如網友所指「呃人」呢？

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預測回報不符

在該篇文中，指有位讀者買入年供60萬元的五年儲蓄保險，而投保時預測回報為382萬元，而現時只有294萬元，即使今日退保都要輸錢，因此質疑儲蓄保險的回報不似預期，因此認為保險公司在銷售時以誇大回報方式吸引人投保，即使回報不似預期，也無需要承擔任何責任。在儲蓄產品中，因為分為保證與非保證回報，在市面上，「中字輩」的保證回報相對較高。

港元與美元回報

在發文後，引起不少網民的討論，保險KOL也發文回應，指自己「只賣美元單」。現時有不少保險公司推出多重貨幣的儲蓄保險，志在除了提供儲蓄回報外，也可以透過匯價賺取更多的回報。但「保險KOL」所指的也是事實，不同貨幣的儲蓄保險，其回報也有不同，如果以港元與美元計價，正常美元保單的回報會較好；在退保時也可以選擇以美元或港元退保。投保人也要注意，如果投保「美元單」，在交費時需要先查閱保險公司匯價，不是劃一以1:7.8，否則可能會交少幾元保費。

紅利實現率

現時市面上各保號都在銷售不同類型的儲蓄保險，以往保險公司無需公開其紅利實現率，以致被指回報不夠透明。自2015年起，保監會要求保險公司需要公布各個產品的紅利實現率，只要具儲蓄成份的保單，都需要每年公開，即非保證紅利的兌現情況。在事件中，「質疑儲蓄保險回報」，即紅利實現率低，與當日承諾的紅利不符。同時，由於保險公司在匯聚保費後會再作投資，以取得回報，投保人如有需要也可以和經紀了解保險公司的投資策略。

愈短年期愈快回報

有別於以往，儲蓄成份的保單提供不同年期的選項，包括一筆過，兩年，五年，十年等選項，但愈早投入便愈快滾存，而回報也會愈好。同樣地，儲蓄保險最大缺點便是低流動性，如果提早退保會虧損，即刻頭幾年回報也不多。

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記者：陳佳恩