中秋運動好去處！第十屆運動博覽九月進駐會展　 「運動發現號」主題博覽 多元化運動體驗 探索運動不同面向　同場加映運動潮人必去運動生活選物市集

由運動版圖（Sportsoho）主辦的「運動博覽2022」踏入十週年，將於9月10至12日在灣仔會議展覽中心舉行。是次博覽以「運動發現號」作為主題，帶大家探索運動不同面向，找到快樂、夢想，發現不一樣的自己。今年大會更與前香港佩劍一哥林衍聰合辦「香港青少年劍擊精英賽暨運動博覽十週年盃」，將劍擊熱汗激情帶進博覽會場。除不同多元化運動體驗，運動博覽首設「運動生活選物市集」，支持本地小店。同場更有每天特設$10十週年激筍勁抽活動，入場人士有機會以10元購買到價值數千元的運動產品，包括價值4780元的爬山單車。



撐本地運動小店 潮人必去運動生活選物市集



動博覽2022首設「運動生活選物市集」，吸引多達30個本地品牌參與，讓運動愛好者發掘不同運動生活小物。當中包括近年大熱的露營用品、瑜伽用品、水上活動用品、潮流運動服飾等。多名現役及退役運動員亦參與市集，包括剛宣布退役的前香港足球代表唐建文售賣自家髮品，將運動專業與日常生活接軌，與市民一同體驗運動生活。

親身感受劍擊狂熱 舉辦青少年劍擊賽



近年香港的劍擊運動員在國際賽事屢獲佳績，張家朗在2020東京奧運勇奪金牌，早前更成為世界排名第一。這股劍擊熱潮將繼續席捲運動博覽場館。大會將與前香港佩劍一哥林衍聰創立的「Fencing Hall 劍．館」合辦「香港青少年劍擊精英賽暨運動博覽十週年盃」，一連三日讓市民和參賽的年輕健兒一同感受劍擊運動的熱血與體育精神。比賽分膠劍、花劍、佩劍和重劍組別，參賽者除了傳承劍擊運動員的拼博精神，亦可以建立自信和訓練專注力。

舞林星級導師坐陣逐．格．跳 跳舞比賽 年青Dancers集合



香港舞者值得更多機會和舞台，第三屆「逐．格．跳 跳舞比賽 2022」 將於9月11日在會場主舞台舉行，多隊參賽舞者同場獻技。賽事更邀請到三位重量級舞者及排舞師Pang2、Alison Wong和Ocean Wong擔任評審。



Pang2舞齡近20年，曾為Mirror、肥仔@Error、全民造星第1-4季等編排表演及MV。Alison Wong曾擔任GEM鄧紫棋、李汶、杜德偉等歌星演唱會舞蹈員，亦曾擔任鄭欣宜、鄭融等歌手演唱會排舞師。Ocean Wong曾為Arena Dance Competition(亞洲區)亞軍，並為張敬軒、姜濤等歌手編舞。



逐・格・跳 跳舞比賽 2022 決賽

11/9/2022 (日) 16：00 主舞台



運動體驗空間 聯乘DECATHLON舉行一連串運動體驗班



會場內設有不同類型的運動體驗班，當中有法國大型運動品牌DECATHLON帶來一連串運動體驗和挑戰。DECATHLON Sports Never Stop 運動體驗班由靜態瑜伽到激烈的Cardio Fitness，還有一眾專業體適能教練安排的十項競速體能挑戰，讓參加者和高手一同挑戰自我。另外亦設室內龍舟及平衡車比賽，吸引不同類型及年齡的運動愛好者參與其中。



香港賽馬會 —— 賽馬運動專區



騎馬也是一項運動，香港賽馬會見習騎師學校成立50週年，為讓大眾更加了解賽馬運動，香港賽馬會於運動博覽特設賽馬運動專區，除了展出與香港運動醫學及科學學會的運動科學研究合作內容，也帶來VR虛擬賽馬體驗及從化馬場虛擬遊，帶大家遊覽世界級賽馬訓練設施。各項體驗均免費參加，參加者可獲贈紀念品。

會場限定！$10 激筍產品及運動品牌優惠



運動博覽當然不乏各種運動用品優惠。除參展商提供會場優惠，大會亦聯同展商推出$10十週年激筍勁抽活動，讓入場人士有機會以$10購買價價數千元產品，當中包括價值$4780爬山單車、$3680單車摺車、$1280 SIXPAD Body Fit 1 智能健肌儀、$998Amazfit PowerBuds Pro 運動藍牙耳機等多達30款激筍產品。另外，入場人士於參展攤位購物滿 $300，即可獲贈 SPORTSnFOUND限量紀念毛巾一條。

會場尚有更多精彩活動，等你來參與！運動博覽2022入場券現正於 expo.sportsoho.com 發售，票價為$30（Sportsoho會員享$20優惠）



運動博覽SportsExpo 2022詳情：

(特約)