【內房危機】專注藝術及慈善事業 SOHO中國潘石屹張欣 同時辭任主席CEO

內地商業地產營運商SOHO中國(00410)宣布，自今日起，潘石屹辭去公司董事會主席、提名委員會主席和ESG委員會主席職務；潘張欣辭去公司行政總裁職務；集團兩名副總裁徐晉和錢霆被任命為執行董事和聯席行政總裁；及黃晶生被任命為董事會非執行主席、提名委員會主席和ESG委員會主席。集團表示，潘石屹和潘張欣將專注於支持藝術和慈善事業，而兩人會維持執行董事職位。受消息推動，至3時15分SOHO中國炒上11.7%，報1.52元。

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SOHO中國去年一度尋求向美國私募基金黑石(美：BX) 賣盤，作價逾236億元。然而有關交易及後被國家市監總局立案調查，集團及後因交易滿足先決條件的進展不足為理由，取消賣盤計劃。

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