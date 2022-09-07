美加州電力使用量創記錄新高 一度發緊急警報

美國加州近期受熱浪影響，氣溫不斷上升並出現乾旱。乾旱情況帶動當地電力消耗量增加，加州電網營運商周二（6日）一度宣布發布緊急警報，更預料熱浪未來將繼續加劇，民眾需加強節能。加州同晚解除警報，未出現停電。

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加州獨立系統營運商（ISO） 已連續一周敦促民眾節約能源，早前曾警告各地於周二或輪流停電。

ISO周二承認隨著供電條件惡化，已確認能源供應不足以滿足需求及儲備。ISO將當地能源緊急警報級別，從2級提升至最高的3級，當局在該級別實施時可強制停電。

周二當晚約7時，ISO指加州全州電力需求量已突破5.2萬兆瓦（megawatts），創當地記錄新高。但ISO大約8時解除第3級別警報，未曾停電。ISO在社交平台Twitter上表示，消費者在保障電網方面發揮重要作用，並感謝加州民眾。

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在ISO提升警戒級別至3級前，負責為加州中北部大部分地區供電的供應商Pacific Gas and Electric Company在Twitter表示，已通知52.5萬名客戶將出現1至2小時的輪流停電。

ISO行政總監Elliot Mainzer預料是次熱浪將繼續加劇，民眾需要將節約能源量提升2至3倍。ISO指，停電可令電力公司降低需求及穩定系統，企業亦會通知受影響居民停電時間等資訊。

ISO對上一次停電於2020年8月發生，當時大約影響80萬戶家庭及企業，停電時間介乎15分鐘至2小時。

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責任編輯：李俊儀