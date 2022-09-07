▲ 【可持續發展】領展9月推「富東街市廚餘回收大作戰」計劃 鼓勵商戶把有機廚餘分類及回收

香港每日棄置的廚餘超過3,200公噸，對堆填區造成沉重負擔。領展 （00823） 以富東街市為試點，9月開始推行「富東街市廚餘回收大作戰」計劃，鼓勵商戶把有機廚餘分類及回收，轉化成再生能源，同時減輕堆填區負擔。

「富東街市廚餘回收大作戰」計劃中，商戶評分達標即成為「綠色商戶」，會獲取超市現金券以作鼓勵，並可參與於10月下旬起舉行的「富東街市綠色商戶消費獎賞」推廣活動，市民於富東街市消費滿指定金額，可獲贈現金券於「綠色商戶」消費，讓顧客及商戶都能受惠。

樂富廣場及TKO Gateway增設氹氹轉遊樂設施

領展同時邀請演員李司棋擔任低碳生活大使，並連同領展旗下34個商場，共同推廣10項「生活新態度」，包括減少使用膠袋、自備餐具、均衡飲食、規律運動、鄰里互助等，鼓勵市民提升身心健康及養成減廢的習慣。

此外，領展於樂富廣場及TKO Gateway增設氹氹轉遊樂設施，同時附設雨傘除水功能，提倡不再使用雨傘膠袋。氹氹轉以回收木材及車胎等環保物料建造，以太陽能發電板提供照明電源，更附有雨傘除水功能，鼓勵市民不再使用雨傘膠袋，從源頭減塑。

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編輯：陳韻妍