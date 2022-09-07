▲ 【新股IPO】德勤料香港今年IPO排名可重上三甲 惟下調集資預測近4成、遠不及A股

香港今年新股市道疲弱，上半年新股集資額排名墮後至全球第9。德勤中國資本市場服務最新預計，香港全年新股集資額只有1100億元，較早前預測的1800億元大削39%，即使下調集資預測，德勤中國華南區主管合夥人歐振興稱，香港今年仍料有70隻新股上市，對全年IPO集資排名重返三甲「審慎樂觀」。

據港交所早前披露，今年上半年新上市的公司共27家，集資額合共197億元，較2021年上半年下跌91%。歐振興稱，香港下半年集資節奏有所加快，首3季累計將有47隻新股上市、集資547億元，排名已回升至全球第4，暫落後於上海、深圳和南韓市場。

德勤：新股融資額減少並不限本港市場

歐振興指出，下調IPO集資額主要受美國加息及通脹幅度高於預期影響，亦考慮近日發行節奏、估價。他表示，不止香港新股市場融資金額減少，預計歐美交易所同樣受影響，當日後市場流動性回復寬鬆，預計家族辦公室、基金投資者將投資「合理及優質」的亞洲市場新股。

他表示，港交所近日於歐美地區設辦事處，加上內地預告擴大互聯互通至香港上市的海外公司，連同香港將更新IPO結算系統，將有助釋放內地資金。

審計監管曙光 毋礙中概股回流第一上市

中概股審計問題方面，近日中美已同意底稿安排，歐振興認為退市危機短期內得以舒緩，但需視乎往後審查階段，認為中概股企業除會計要求外，選擇維持或更改上市地亦需考慮其他因素，如交易量和市盈率等，認為中概股會作兩手準備，選擇於香港主要上市降低潛在衝擊以外，也能符合滬深港通資格。

至於特殊目的收購公司（SPAC）制度引入後，目前僅3家SPAC掛牌，德勤對香港SPAC市場持觀望態度，認為SPAC公司一般需考慮資金流動性、併購機會、發起人要求等，認為目前上市數目仍算正面，而且香港SPAC市場只限專業投資者投資，市場交投淡靜屬預期之內。

德勤料A股IPO豐收 滬深兩市全年集資逾6000億人民幣

今年環球IPO市道欠理想，惟內地市場一枝獨秀，德勤預期內地第四季改革新股註冊制，可進一步加強內地新股融資活動，融資總額有望打破市場在2021年所刷下的紀錄，總額或逾6000億元人民幣。

德勤預計，上海科創板涉140間至160企業IPO，集資額2300億元至2600億元人民幣；深圳創業板涉190間至210間企業，集資額1900至2150億元人民幣；上海及深圳主板估計約80隻至100隻新股，涉1400億元至1700億元人民幣。

另外，去年新開設的北交所則有50隻至80至新股，涉融資額約100億元至150億元人民幣。

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記者：宋佩恩