【百度9888】集度汽車與中國探月推聯乘車型「ROBO-01探月限定版」　車主日後有機會現場觀摩火箭發射

▲ 【百度9888】集度汽車與中國探月推聯乘車型「ROBO-01探月限定版」 車主有機會現場觀摩火箭發射

百度 （09888） 及吉利 （00175） 發起投資成立的集度汽車與中國探月宣布合作，將合作推出中國探月工程主題聯名車型「ROBO-01探月限定版」，並將於今年10月正式發布。此外，集度將成為中國探月汽車機器人合作夥伴，雙方將在人工智能、人機交互、先進科技普及等方面展開合作。

集度ROBO-01探月限定版10月發布，限定1000部，並將於近期啟動「首席體驗官計劃」，集度會為參與該計劃的車主打造一系列專屬禮遇，其中包括有機會現場觀摩中國航天領域國家級任務火箭發射。

ROBO-01探月限定版擁有淺金色專屬飾件 預計2023年交付

集度首款汽車ROBO-01探月限定版及其普通版車型發佈在即，預計2023年開啟交付。ROBO-01將搭載高通8295智艙芯片和英偉達Orin X智駕芯片，整部車AI算力高達538TOPS；全車配備31個車外傳感器，標配兩顆激光雷達，提供高階自動駕駛。

而ROBO-01探月限定版整車內外飾擁有淺金色專屬飾件等「中國探月」主題元素。

集度：會向航天品質看齊

集度CEO夏一平表示，公司一向不斷突破科技的邊界，打造極具未來感、智能化領先、安全可靠的汽車機器人新物種是集度的使命，強調向中國航天精神、探月精神致敬，向航天品質看齊，專注於高階自動駕駛、人工智能等領域的技術研發，不斷推動尖端科技的應用和普及。

嫦娥奔月航天科技總經理許興利表示，希望在與集度的後續合作中，發揮好各自的優勢，在尖端科技民用領域不斷創新，推動工業、產業進步。

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