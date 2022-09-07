【阿里巴巴9988】軟銀集團再賣產集資　據報向阿布扎比主權基金售資產管理公司Fortress

上一篇文章
【港股市況】滙豐、美團跌3% SOHO中國抽升逾一成 恒指午後跌逾300點失守19000（不斷更新）
阿里巴巴 （09988） 大股東軟銀集團（Softbank）不斷賣產籌集資金，繼減持阿里巴巴股份後，彭博引述消息人士稱，阿布扎比主權財富基金Mubadala Investment向軟銀集團收購資產管理公司Fortress Investment Group的交易接近達成，對Fortress的估值或超過20億美元（約156億港元）。
報道指，Mubadala Investment將於未來幾周宣布有關交易，目前相關各方尚未就交易作出最終決定，談判仍有可能破裂。軟銀集團、Mubadala及Fortress拒絕評論。
據悉，軟銀創始人孫正義的重要副手Rajeev Misra加盟軟銀集團前，曾是Fortress合夥人，其對Fortress業務的了解在推進談判方面，擔起重要作用。
軟銀於2017年收購Fortress，原利用Fortress協助其管理龐大的願景基金。截至去年12月底，Fortress的資產管理規模為533億美元。
相關文章：【孫正義旗下】軟銀套現阿里巴巴持股之際 Elliott據報清倉軟銀、傳對孫正義失信心
相關文章：【阿里巴巴9988】軟銀集團：8月起實物結算涉阿里預付遠期合約 涉最多2.42億股阿里ADR、持股權益跌9個百分點（第二版）
編輯：陳韻妍