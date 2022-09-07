▲ 【阿里巴巴9988】軟銀集團再賣產集資 據報向阿布扎比主權基金售資產管理公司Fortress

阿里巴巴 （09988） 大股東軟銀集團（Softbank）不斷賣產籌集資金，繼減持阿里巴巴股份後，彭博引述消息人士稱，阿布扎比主權財富基金Mubadala Investment向軟銀集團收購資產管理公司Fortress Investment Group的交易接近達成，對Fortress的估值或超過20億美元（約156億港元）。

軟銀願景基金CEO辭職 孫正義親自領軍願景基金2期【下一頁】

報道指，Mubadala Investment將於未來幾周宣布有關交易，目前相關各方尚未就交易作出最終決定，談判仍有可能破裂。軟銀集團、Mubadala及Fortress拒絕評論。

據悉，軟銀創始人孫正義的重要副手Rajeev Misra加盟軟銀集團前，曾是Fortress合夥人，其對Fortress業務的了解在推進談判方面，擔起重要作用。

軟銀於2017年收購Fortress，原利用Fortress協助其管理龐大的願景基金。截至去年12月底，Fortress的資產管理規模為533億美元。

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編輯：陳韻妍