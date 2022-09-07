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荷蘭城市為減碳排放 成全球首地禁刊登肉類廣告

環球社會熱點 14:02 2022/09/07

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全球各地近年致力推動減排。荷蘭北部一個城市更宣布，成為全球首地禁止刊登肉類廣告，希望民眾能減少消費肉類及溫室氣體排放。

卓慧思內閣4大要職無白人男性 英國史上首次 【下一頁】

英國《衛報》引述近期研究指，全球食品生産佔全球溫室氣體排放量的三分之一，而使用動物製作肉類造成的污染更是生産植物食品的兩倍。

荷蘭北部城市哈勒姆（Haarlem）將肉類加入引致氣候危機產品清單，宣布將會實施禁令，禁止有人在市内的公共交通工具或公共場所等地刊登肉類廣告。

禁令還涵蓋假日航班、化石燃料和使用化石燃料的汽車。但由於不少銷售相關產品的公司簽訂現有廣告合約，禁令推遲至2024年實施。

負責起草這項議案的議員Ziggy Klazes表示，他們並非要控制人們食哪些東西，但不希望在警告民眾存在氣候危機的同時，又鼓勵他們購買構成危機的產品。

卓慧思就職英國首相演説 經濟能源醫療為首要任務 【下一頁】

綠色和平組織的研究指，如果要實現歐盟於2050年實現零碳排放的目標，肉類消費量必須減少到每人每年24公斤。

不過歐盟目前的平均肉類消費量達到每人每年82公斤，而荷蘭目前作為歐盟最大肉類出口國，平均肉類消費量也有75.8公斤

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責任編輯：鄭錦玲

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