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【機迷熱話】Meta宣布將於下月11日　發布新款VR裝置

科技 14:15 2022/09/07

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早前Meta CEO Mark Zuckerberg在播客（Podcast）節目爆出不少有關即將面世的Meta新款VR裝置新功能，令機迷更期待新品推出。Mark Zuckerberg昨（6日）宣布，Meta將於10月11日舉行年度VR發布會「Connect」。

【元宇宙合作】高通、Meta簽戰略合作　推展元宇宙平台

Meta CEO Mark Zuckerberg 昨日在Facebook上載一張相片，並附上「10月11日Meta Connect見。（See you at Meta Connect on Oct 11.）」的文字說明。相片中， Mark Zuckerberg戴上一款全黑色的VR裝置。外媒估計，該款VR裝置正是Meta將面世的新款VR裝置「Project Cambria」。

根據 Mark Zuckerberg早前在節目中分享，新款的VR裝置將設有眼睛和面部追蹤功能，且具備高解析度彩色顯示屏幕。其屏幕高解析度亦比目前Meta Quest 2的​​高解析度更高。

此外，Zuckerberg上月亦曾在IG發帖文指，將於Connect發布會上宣傳該企元宇宙旗艦應用程式Horizon Worlds，以及虛擬替身Meta Avatar的重大更新細節，以回應網民的嘲笑及劣評。

【NFT】Meta擴展NFT計畫　允許Facebook用戶發布數碼收藏品

【機迷熱話】Meta CEO自爆10月推新款VR裝置　至少售6,276元

責任編輯：殷凱怡

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