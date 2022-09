【機迷熱話】Meta宣布將於下月11日　發布新款VR裝置

早前Meta CEO Mark Zuckerberg在播客(Podcast)節目爆出不少有關即將面世的Meta新款VR裝置新功能,令機迷更期待新品推出。Mark Zuckerberg昨(6日)宣布,Meta將於10月11日舉行年度VR發布會「Connect」。

Meta CEO Mark Zuckerberg 昨日在Facebook上載一張相片,並附上「10月11日Meta Connect見。(See you at Meta Connect on Oct 11.)」的文字說明。相片中, Mark Zuckerberg戴上一款全黑色的VR裝置。外媒估計,該款VR裝置正是Meta將面世的新款VR裝置「Project Cambria」。

根據 Mark Zuckerberg早前在節目中分享,新款的VR裝置將設有眼睛和面部追蹤功能,且具備高解析度彩色顯示屏幕。其屏幕高解析度亦比目前Meta Quest 2的​​高解析度更高。

此外,Zuckerberg上月亦曾在IG發帖文指,將於Connect發布會上宣傳該企元宇宙旗艦應用程式Horizon Worlds,以及虛擬替身Meta Avatar的重大更新細節,以回應網民的嘲笑及劣評。

