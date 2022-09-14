【新股IPO】李澤楷旗下富衛集團FWD二度遞表　此前再傳押後IPO、料明年才啟動招股

▲ 【新股IPO】李澤楷旗下富衛集團FWD再傳押後IPO 料明年才啟動招股

香港富商李澤楷旗下保險公司富衛集團（FWD）於周二（13日）再次向聯交所遞交上市申請，摩根士丹利、高盛、招銀及摩根大通為聯席保薦人。此前，富衛集團再次傳出推遲香港上市時間表，彭博引述消息指，富衛集團因應市場持續疲弱，最新爭取2023年1月才正式公開招股。

據初步招股書顯示，今年首三個月總收益為27.3億美元，按年跌10.6%，錄經調整虧損1億美元，去年同期則為賺1.1億美元。富衛集團預告，於2022年恢復淨虧損狀況，並可能於未來期間錄得淨虧損，主因公司繼續擴大業務規模及影響力並產生相關成本。

另外，招股書披露，按固定匯率計，今年上半年年化新保費按年增加2.8%至7.3億美元，其中，新興市場大增58.6%至1.2億美元，但港澳則跌25.5%至1.9億美元。上半年新業務價值增長24.6%至4.1億美元。

富衛集團於今年2月曾遞表，到5月傳出通過上市聆訊，但當時市場消息指，富衛集團因應市況未考慮急於推出市場。富衛IPO規模一直有傳達10億美元，但最終金額尚未正式確定。

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編輯：麥德銘