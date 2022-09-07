▲ 【大行看法】霸菱：油價及商品價格回落、通脹預期似見頂 經濟重啟利好亞股投資氣氛

霸菱亞洲（中國除外）股票投資總監林素亥認為，鑑於通脹預期似乎已經見頂，加上市場的關注從通脹逐漸轉向潛在的經濟衰退，市場已開始消化美國聯儲局立場較為溫和的預期，而油價及其他商品價格下跌亦有助於緩解亞洲企業的利潤率壓力，這些因素均為整個亞洲股票資產類別提供支持，各經濟體系逐步重啟亦利好東協各股市的投資氣氛。

林素亥指，由於多項利淡因素，包括疫情反彈、地緣政治緊張局勢升溫，以及對房地產市場的憂慮，中國股票於最近數週下跌，但盈利向下修訂的趨勢似乎在一定程度上已經見底。中國當局實施支持性政策，加上經濟活動走出疫情陰霾並持續正常化，可能有助於提振中國未來的國內經濟活動。

長遠來看，他認為，亞洲個別市場的表現將受到國家具體經濟增長因素所推動，包括貨幣及財政政策，而更重要的是，在其估值具吸引力時吸納增長穩健且可持續的企業。

中國方面，看好受惠於結構性主題的優質企業，例如本土化企業（包括消費趨勢的變化及電動車生產）、環球可再生能源基礎建設生產（太陽能及風能），以及策略性自給自足（半導體生產）的企業。

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編輯：陳韻妍