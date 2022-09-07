卓慧思與澤連斯基首通電話 應邀將訪烏克蘭

英國新任首相卓慧思周二正式上任後，烏克蘭總統澤連斯基成為首個和卓慧思通話的外國領袖。兩人通電話期間，卓慧思接受澤連斯基的邀請將會到訪烏克蘭。俄羅斯則預料卓慧思上台後，俄羅斯及英國關係不會有改善。

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澤連斯基（Volodymyr Zelensky）周二（6日）在社交平台Twitter上表示，他成為首名和卓慧思（Liz Truss）通話的外國領袖，並祝賀她成為新首相。澤連斯基表示，已邀請對方到訪烏克蘭，雙方討論英國參與烏克蘭重建等議題。

英國首相府其後發表聲明，指卓慧思在通話期間重申英國對烏克蘭的支持。卓慧思表示會全力支持澤連斯基，烏克蘭可獲英國長時間支援。卓慧思亦期待未來和澤連斯基合作，很高興接受到訪烏克蘭的邀請。聲明指，兩人亦討論了加強全球安全及切斷俄羅斯資金的措施。

俄羅斯克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）同日批評，鑒於卓慧思擔任英國外相及競選時發表的言論，可以肯定她上台後英俄兩國關係不會改善。佩斯科夫同時指，尚未清楚俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）會否恭賀卓慧思上任。

佩斯科夫周一（5日）時曾指，在卓慧思勝出前，難以想象會有比當前英俄關係更加惡劣的情況，但警告兩國關係或會進一步惡化。

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有別於以往歷屆英國首相，首通電話皆為與美國總統交談的做法。英國首相府聲明指卓慧思在結束和澤連斯基通話後，緊接其後再與美國總統拜登（Joe Biden）通話。拜登恭賀她當選，卓慧思則表示期待未來密切合作，共同應對俄烏戰爭導致的一系列問題。

英國首相府發言人指，兩人一直認同兩國的夥伴關係是以共同價值觀為基礎，對捍衛及推進世界自由民主至關重要。發言人更指，卓慧思及拜登期待很快再次見面。

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責任編輯：李俊儀