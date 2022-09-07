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【加密貨幣】加密交易所FTX因應以太坊合併　於9月15日停止部份交易服務

科技 13:00 2022/09/07

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隨著以太坊合併進入最後階段，加密交易所FTX宣布，會陸續暫停Arbitrum、SOL、BSC上的ETH存取，預計在合併完成且網路穩定後，才會重新回復相關服務。（法新社資料圖片）

隨著以太坊合併進入最後階段，加密交易所FTX宣布，會陸續暫停Arbitrum、SOL、BSC上的ETH存取，預計在合併完成且網路穩定後，才會重新回復相關服務。

【加密騙局】黑客入侵南韓政府YouTube頻道　播放Elon Musk採訪片段

以太坊合併（The Merge）將分成兩個階段進行，第一階段為「Bellatrix」共識層升級，即以太坊1.0與以太坊2.0合併的硬分叉，是正式合併之前的必要步驟。第一階段已於信標鏈達到 Epoch 144896時（即香港時間6日晚上7時34分47秒）啟動。

及後，會進行第二階段的「Paris」執行層升級，即執行層從工作量證明（PoW）到權益證明（PoS）的過渡， 預計在主網 Total Terminal Difficulty（TTD）為 58750000000000000000000時被啟動。按FTX推算，相關觸發時間點將落在香港時間9月15日下午2時03分59秒。

按預定時間　陸續暫停部分服務

FTX早前於官網宣布，在兩個階段進行升級前約半小時，將會暫停原生ETH和ERC-20代幣的充值及提現，並於以下時間點陸續暫停Arbitrum One、Solana、Binance Smart Chain上的 ETH充值和提現：

  • Arbitrum One ETH：UTC 2022 年 09 月 07 日 00:00（香港時間7日早上8時正）
  • Solana （Wormhole） ETH：UTC 2022 年 09 月 15 日 00:00（香港時間15日早上8時正）
  • Binance Smart Chain（BSC）ETH：UTC 2022 年 09 月 15 日 00:00（香港時間15日早上8時正）

該交易所預計，相關交易服務會在合併完成且網絡穩定後重開。而原生ETH和ERC-20代幣的現貨交易、現貨槓桿交易和期貨交易將不受影響。

將密切觀察合併及上幣情況　保留最終決定權

公告又提到，在以太坊合併後，ETH代號將會被用於ETH PoS鏈，且可能出現一個或多個PoW ETH分叉。若出現典型的PoW ETH分叉，FTX將分發此分叉的PoW ETH代幣並計入用戶帳戶。而借入ETH的用戶，將根據其在分叉快照時的ETH餘額被收取分叉的PoW ETH，快照將在Paris執行層升級前進行。

FTX強調，後續將評估分叉的PoW ETH的上幣情況，並保留在任何時刻修改任何PoW ETH分叉處理方式的權利。呼籲用戶注意合併時間，並做好倉位管理，提醒用戶有責任自行了解以太坊合併所帶來的影響和潛在風險。

【加密貨幣】以太坊區塊鏈機制將更新　碳排放量可大減99%

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責任編輯：殷凱怡

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