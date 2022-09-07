【奢侈品】受通脹、嚴謹防疫拖累　名牌在中國市場亦觸礁？

▲ 歐洲社交距離措施漸漸放寬，不少消費者亦會外出，帶動消費。（法新社圖片）

隨著新冠肺炎疫情放緩，不少國家已逐漸重拾正常生活。不過對於奢侈品行業而言，受通脹持續升溫影響，消費意欲仍然受壓，中國市場的壓力尤其明顯。

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以奢侈品企業LVMH為例，該企今年上半年的營業收入按年增長28%至超過367億歐元。隨著疫情緩和，各地的社交距離措施漸漸放寬，刺激免稅店、百貨等銷售增長3成。

有分析認為，LVMH業績增長顯著，原因在於全球貨幣寬鬆，令資產價格上升，富裕階層的資金流向了奢侈品。不過，如果按地區的營業收入分析，歐洲市場增長47%；日本及美國亦分別上漲33%及24%。亞洲（不計日本）作為最大市場，卻只增長1%。如果只計4至6月，更錄得8%跌幅，是唯一下滑的地區。亞洲市場表現遜色，主要原因是上海早前的封城措施令消費陷入停滯。

除了LVMH，其他奢侈品亦見到近似的趨勢，例如Prada、Cartier母公司歷峯集團（Richemont） 瑞士歷峰集團和Burberry亦在最近的業績反映，中國業務低迷。

為了減散風險，奢侈品企業分散投資的重要性愈來愈高。在歐洲，由於美元兌歐元升值的影響，加上社交距離措施亦不斷解除，美國遊客正在法國和意大利等地消費奢侈品。歐洲的強勁勢頭，彌補中國低迷的局面日趨明顯。

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責任編輯：葉泳珊