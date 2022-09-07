  • 29°C
香港時間 : 2022907日 (週三) 13:08
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【奢侈品】受通脹、嚴謹防疫拖累　名牌在中國市場亦觸礁？

商業 12:46 2022/09/07

分享：

分享：

歐洲社交距離措施漸漸放寬，不少消費者亦會外出，帶動消費。（法新社圖片）

隨著新冠肺炎疫情放緩，不少國家已逐漸重拾正常生活。不過對於奢侈品行業而言，受通脹持續升溫影響，消費意欲仍然受壓，中國市場的壓力尤其明顯。

【飲食業】室內釣蝦場消暑親子樂　疫情通脹營運有壓力

以奢侈品企業LVMH為例，該企今年上半年的營業收入按年增長28%至超過367億歐元。隨著疫情緩和，各地的社交距離措施漸漸放寬，刺激免稅店、百貨等銷售增長3成。

有分析認為，LVMH業績增長顯著，原因在於全球貨幣寬鬆，令資產價格上升，富裕階層的資金流向了奢侈品。不過，如果按地區的營業收入分析，歐洲市場增長47%；日本及美國亦分別上漲33%及24%。亞洲（不計日本）作為最大市場，卻只增長1%。如果只計4至6月，更錄得8%跌幅，是唯一下滑的地區。亞洲市場表現遜色，主要原因是上海早前的封城措施令消費陷入停滯。

除了LVMH，其他奢侈品亦見到近似的趨勢，例如Prada、Cartier母公司歷峯集團（Richemont） 瑞士歷峰集團和Burberry亦在最近的業績反映，中國業務低迷。

為了減散風險，奢侈品企業分散投資的重要性愈來愈高。在歐洲，由於美元兌歐元升值的影響，加上社交距離措施亦不斷解除，美國遊客正在法國和意大利等地消費奢侈品。歐洲的強勁勢頭，彌補中國低迷的局面日趨明顯。

【淘寶傢俬】淘寶香港99 Mega Sale　增設本港傢俬頻道、除甲醛服務

【牛丼店】知名連鎖牛丼店 「東京チカラめし」再關日本店　稱香港人均消費高、店舖收入多

責任編輯：葉泳珊

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【壽司郎】壽司郎公開收集新分店鋪位建議　上水、粉嶺、淘大成大熱
2022/09/06
【壽司郎】壽司郎公開收集新分店鋪位建議　上水、粉嶺、淘大成大熱
【訪港簽證】民建聯倡政府提供簽證便利　提高越南企業來港營商意慾
2022/09/06
【訪港簽證】民建聯倡政府提供簽證便利　提高越南企業來港營商意慾
【芯片供應】SK海力士響應政府芯片計劃　斥855億港元建新廠
2022/09/06
【芯片供應】SK海力士響應政府芯片計劃　斥855億港元建新廠
【飲食業】室內釣蝦場消暑親子樂　疫情通脹營運有壓力
今日
【飲食業】室內釣蝦場消暑親子樂　疫情通脹營運有壓力

你可能感興趣

【壽司郎】壽司郎公開收集新分店鋪位建議　上水、粉嶺、淘大成大熱
16:18 2022/09/06
【壽司郎】壽司郎公開收集新分店鋪位建議　上水、粉嶺、淘大成大熱
【訪港簽證】民建聯倡政府提供簽證便利　提高越南企業來港營商意慾
17:23 2022/09/06
【訪港簽證】民建聯倡政府提供簽證便利　提高越南企業來港營商意慾
【芯片供應】SK海力士響應政府芯片計劃　斥855億港元建新廠
18:04 2022/09/06
【芯片供應】SK海力士響應政府芯片計劃　斥855億港元建新廠
Cartier 經濟數據表現 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 瑞士 疫情 歐洲 日本 亞洲市場 歐洲市場

下一篇文章

【飲食業】室內釣蝦場消暑親子樂　疫情通脹營運有壓力
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【日圓貶值】日圓貶值令日企紛紛回歸本土　家電商料出口將增加6成
【日圓貶值】日圓貶值令日企紛紛回歸本土　家電商料出口將增加6成
【壽司郎】壽司郎公開收集新分店鋪位建議　上水、粉嶺、淘大成大熱
【壽司郎】壽司郎公開收集新分店鋪位建議　上水、粉嶺、淘大成大熱
【元宇宙】日MOS BURGER加入元宇宙　月面店迎合數碼世代宣傳
【元宇宙】日MOS BURGER加入元宇宙　月面店迎合數碼世代宣傳
【優惠著數】第二期消費券8月發放　搜羅著數優惠情報（附優惠合集／不斷更新）
【優惠著數】第二期消費券8月發放　搜羅著數優惠情報（附優惠合集／不斷更新）
【淘寶傢俬】淘寶香港99 Mega Sale　增設本港傢俬頻道、除甲醛服務
【淘寶傢俬】淘寶香港99 Mega Sale　增設本港傢俬頻道、除甲醛服務
【芯片供應】SK海力士響應政府芯片計劃　斥855億港元建新廠
【芯片供應】SK海力士響應政府芯片計劃　斥855億港元建新廠
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款