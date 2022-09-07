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【解碼｜美國加息】貝萊德指美聯儲低估加息衝擊　「令人聯想1980年代」、建議甚麼投資策略？

股市 13:18 2022/09/07

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【解碼｜美國加息】貝萊德指美聯儲低估加息衝擊　「令人聯想1980年代」、建議甚麼投資策略？

貝萊德智庫（BlackRock Investment Institute）分析師認為，美聯儲將對加息對經濟造成的嚴重打擊感到驚訝。貝萊德表示，隨著疫情顛覆產出及影響通脹波動，投資者正在應對一場政策轉變，且預示市場環境將更加動盪，讓人聯想起1980年代初情況。

貝萊德認為，在這種環境中，創紀錄的債務水平意味著微小的利率變化將對政府、家庭和企業產生巨大影響。報告指出，最近 Jackson Hole會議上，各央行開始認識到這現實，但認為央行在考慮行動時，並未將對經濟影響排列在抑制通脹壓力之上。

貝萊德：通脹回到央行目標意味壓制需求 不利風險資產

分析師解釋，目前看來各央行不打算管理權衡通脹和增長，「這是一件大事，我們認為，讓通脹回到央行目標意味著經濟衰退會壓制需求，這對短期內的風險資產來說是個壞消息。」

貝萊德分析師表示，鮑威爾暗示美聯儲無意放棄加息，但這些加息並不能解決最大的問題，產能低下。

若需求收縮2%料300萬人失業 經濟收縮才停加息屬為時已晚

美聯儲能夠迅速降低通脹的唯一方法是提高利率，以迫使需求下降約2%，讓經濟可以舒適生產的水平，而這遠低於疫情前的增長趨勢。美聯儲尚未識知到疫情以來增長成本巨大及勞動力市場不尋常限制。貝萊德智庫估計，如果需求收縮 2%，將有 300 萬人失業。

我們認為，美聯儲將對其緊縮政策對經濟增長造成的損害感到意外。當美聯儲看到這種損害時，我們認為聯儲局將停止加息。屆時要避免經濟活動收縮為時已晚，但下跌幅度不足以將核心PCE通脹率降至美聯儲 2% 的目標，相反，我們預計通脹將持續接近 3%。

這對投資者意味著什麼？

貝萊德智庫分析師認為，主要結論是新政策下，投資者要更頻繁地調整投資組合，而投資時長也是關鍵。

報告指出，短期內由於宏觀前景惡化，建議減持發達市場股票；央行似乎將過度收緊政策並阻止經濟重啟，相關衰退預測並未反映到股市。

長遠仍可適度增持發達市場股票 看好從淨零排放等受益行業

貝萊德提到，從長遠來看，認為可適度增持發達市場股票，認為發達市場股票對比私募資產及債券較具吸引力，因私募資產尚未像流通資產一樣重新定價，而債券預期回報或受高利率拖累。

貝萊德智庫表示，看好發達市場股票中可從淨零排放等長期趨勢中受益最多的行業，例如科技。

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