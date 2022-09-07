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【烏克蘭戰爭】IAEA呼籲 核電廠周圍設安全區

環球社會熱點 12:33 2022/09/07

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國際原子能機構（IAEA）專家小組早前視察烏克蘭扎波羅熱核電廠，周二（6日）發表報告警告俄烏兩軍交火損害核電廠結構，呼籲在核電廠周圍設立核安全區。

傳俄羅斯向北韓採購軍火 美官員：反映制裁有效 【下一頁】

IAEA在周二發布的報告指，有急切需要向扎波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠採取臨時措施，防止因軍事手段造成的物理損害，並引發核事故。IAEA呼籲立即建立核安全區。

IAEA派出的14人專家小組視察核電廠後，有兩名成員仍留在守當地監察安全。專家小組指視察期間目睹炮火對核電廠設施造成的損害，指不同位置都有損壞情況，部分損壞位置更靠近反應堆建築物。

專家小組注意到炮火或影響安全相關機構、系統及組件，從而可能造成重大安全影響、生命損失和人命傷亡。

據悉，設施的完整性、安全系統、安全的場外電源、有效的輻射監測系統和可靠的通信等範疇都因炮火受到損害。

英國富豪收留烏克蘭女難民 變婚外情更抛妻棄子 【下一頁】

報告指專家小組視察期間更親眼目睹炮擊，甚至不得不撤離至工廠行政大樓的底層。報告指現時的炮火尚未引發核緊急情況，但仍持續構成安全威脅，呼籲雙方停止在核電廠一帶的敵對行動。

IAEA總幹事格羅西（Rafael Grossi）表示，建立核安全區是IAEA保護該設施和現場人員安全和的任務範圍。IAEA希望可迅速協商並制定臨時措施，保護這座核電廠不再遭受炮擊。

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責任編輯：鄭錦玲

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