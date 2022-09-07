【中鋁系】歐洲能源危機愈演愈烈 金屬冶煉企業掀停產潮 中鋁系逆市造好

受俄羅斯無限期停止運行「北溪1號」輸氣管道的影響，歐洲能源價格快速飆升，而金屬冶煉企業作為高耗能產業，電價急升亦增加生產成本，令歐洲鋁、鋅、鋼鐵等行業掀起減產及停產潮。消息刺激下，中鋁系逆市造好，中國鋁業（02600）一度升逾8%，高見3.14元，暫報3.08元，仍升逾6%；中鋁國際（02068）更一度急升逾兩成，高見1.89元，暫報1.81元，仍大升18.3%。

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歐洲能源危機愈演愈烈，而鋁在生產過程中耗電量巨大，據統計，上周德國地區生產一噸電解鋁的電力成本約為4,200美元，但同時倫敦金屬交易所的鋁期貨報價僅為每噸2,300美元，即電力成本已幾乎為鋁價的一倍。

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多間歐洲鋁業均指將進一步減產，甚至停產。挪威工業巨頭海德魯公司表示，將關閉其在斯洛伐克的斯洛瓦爾科鋁冶煉廠，而今年年初，該廠已減產60%。另外，斯洛文尼亞鋁冶煉廠Talum亦表示，受能源成本高企影響，其電解鋁產量將削減80%至每年1.7萬噸。

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記者：郭秀慧