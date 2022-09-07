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【大行報告】高盛：未來兩個月盈利預測下調情況持續　9月看好四大行業（附港股首選名單）

股市 12:44 2022/09/07

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【大行報告】高盛：未來兩個月盈利預測下調情況持續　9月看好四大行業

MSCI亞太區（日本除外）指數8月份盈利預測於1個月內下調2%，3個月內下調4.2%，高盛的盈利重估領先指標（ERLI）模型顯示，在疲弱的宏觀經濟及工業數據下，不同地區及行業的盈利預測下調情況，將會於未來兩個月持續。
高盛稱，9月持好倉的行業包括公用、消費必需品、能源及銀行，低配行業則為房地產、新科技、保險及大型科技。

瑞信：亞洲科技產業預期溫和修正　建議捕捉明年觸底反彈機會【下一頁】

高盛指，東盟國家的盈利相對較佳，主要受經濟復甦及強勁的本土需求帶動，特別是零售銷售，當中印尼及泰國的製造業PMI持續改善。相反，該行的北亞宏觀經濟數據顯示，北亞經濟持續疲弱，特別是科技製造業。

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中國的經濟活動數顯大致遜預期，中國8月份製造業PMI雖然略升至49.4，但仍處於收縮區間，主因防疫措施政策及天氣過熱，相信需求疲弱情況維持，故中國企業盈利預測料續下調。香港方面，香港樓市租賃指數未有起色，相信香港企業盈利預測同樣繼續向下調整。

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編輯：陳韻妍

港股 經濟數據表現 印尼 泰國 大行報告 香港 東盟

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