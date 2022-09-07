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【美元獨強】離岸人民幣兌美元逼「7算」　韓圜創13年低、南韓財長：有需要時會採取行動（第二版）

宏觀解讀 16:21 2022/09/07

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【美匯獨強】離岸人民幣兌美元逼「7算」　韓圜創13年低

踏入9月，美國債息持續走高、歐洲能源危機惡化推高美元需求，美元獨強下，環球主要貨幣都創近代低位。人民幣匯價再次逼近「7算」的兩年低位，離岸人民幣（CNH）周三上午最多跌200基點，低見6.995，在岸人民幣（CNY）則見6.9799，兌美元匯價年內累貶約9%。

中國8月進出口增長均遜預期 年初至今原油天然氣等進口量減價揚，可見【下一頁】

其他亞洲貨幣同樣走弱，除了日圓創24年來低位，區內另一主要經濟體韓國匯率也創13年低位，每美元最新可兌1387.05南韓圜，南韓圜年內累貶14%。以港元匯價計，每百港元可兌88.894元人民幣，南韓圜則處「5.7算」，即每千南韓圜相當於約5.7港元。

市場預期韓圜會進一步貶值至1400

南韓財長秋慶鎬表示，近日韓圜快速貶值，政府要密切關注滙率走勢，若有需要，政府將會採取合理行動，穩定外滙市場，並強調南韓的外滙儲備規模全球排名第9，有足夠的外儲承受外滙市場波動性。南韓經常性盈餘收窄，貿易赤字增加，亦加劇韓圜貶值壓力。

市場預期，韓圜會進一步貶值至1400，今年來韓圜已累貶逾14%。

日圓失守144年內貶速恐創紀錄、兌港元5.45算 大行料未見底、日本內閣：走勢持續將取必要措拖，可見【下一頁】

（第二版加入南韓財長言論）

【石Sir一周前瞻及異動股】恒生中國企業、華電國際電力股份、中國神華

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編輯：麥德銘

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