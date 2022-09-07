【券商點睇】激光雷達成二次增長賽道 高偉電子強勢有理

今年來，高偉電子（01415）股價高歌猛進，累計升幅超過兩成，遠超大市表現。興證看好其激光雷達業務，可助力公司二次增長；報告指，車載激光雷達已經成為實現自動駕駛的確定技術趨勢，公司以全資子公司立騰布局激光雷達制造，與激光雷達頭部廠商速騰聚創攜手，利用自身精密光學積累與自動化量產能力，業務增速有望高於激光雷達行業水平。根據Yole預測，全球激光雷達市場將在2021至2026年的複合年增長率94%，至2026年達到23億美元。

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另一方面，公司的攝像頭模組增長趨勢穩定，份額持續提升。調研機構Yole預計，全球攝像頭模組總市場將在2026年達到590億美元，其中模組組裝環節佔比32%。公司在2021年收入約8億美元，增長空間巨大；由於深度綁定北美大客戶的手機與平板產品，終端出貨需求穩定；在立訊集團生產能力與客戶資源加持下，有望提升在北美大客戶的老品份額占比與新品參與度。

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興證認為，蘋果整體攝像頭需求穩健，同時公司份額有望提升，為核心業務提供穩定支撐；激光雷達業務前景突出，打開中長期的增長空間，預計公司在2022至2024年的收入為10.8億美元、14.4億美元和21.5億美元，歸母淨利潤0.76億美元、1.03億美元及1.5億美元。根據公司2022年盈利預測給予30倍市盈率的估值，對應目標價21.4元，首次覆蓋給予「買入」評級。

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撰文：林衛