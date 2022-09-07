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【數據點睇】市場料中國8月信貸投放加快 貨幣市場變化顯玄機

股樓投資 12:25 2022/09/07

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據內地報道，不少市場人士在剛過去的8月注意到市場上的微妙變化，包括8月中下旬，貨幣市場波動有所加大，流動性出現邊際收斂，回購利率、票據利率等紛紛從前期低位回升，或代表銀行正加快資金運用，結合票據利率波動給出的信號判斷，8月信貸數據將會比較可觀。例如，自8月20日當周起，7天期回購加權平均利率（DR007）周度平均值已連續3周回升，截至9月2日當周為1.62%，3周累計反彈34個基點。

【同場加映】青姐話：大淡好收尾 淡倉話之你

中信證券首席經濟學家明明稱，從第二季開始，銀行信貸投放不暢，在貨幣市場融出資金的意願上升，推動資金價格走低。然而，有市場人士認為，近期資金價格反彈，或許意味銀行信貸投放有所改善。雖然貨幣市場出現短期波動，但若只是反映信貸投放改善，則未必是壞事。據分析，政策利率「降息」及「準財政」工具加碼發力均有助於帶動銀行信貸投放，預計8月信貸數據較強，結構也有所優化。　

【延伸閱讀】下半年展望：高盛料下半年現4大投資主題 38隻中資股潛在受惠，請按【見下頁

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光大證券金融業研究團隊認為，8月政策性銀行和國有大型銀行新增貸款規模均有望實現同比增多，估計全月新增人民幣貸款在1.3萬億元（人民幣，下同）至1.5萬億元之間。中金公司首席宏觀分析師張文朗認為，8月常規貸款投放可能有所加強，主要受到基建相關政策的支持。

【同場加映】溫股知新：加息預期非重點 留意業績基本面

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撰文：林衛

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