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【券商點睇】新能源材料平台具雛形 洛陽玻璃獲買入評級

股樓投資 12:16 2022/09/07

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近年洛陽玻璃（01108）已轉型生產光伏玻璃，具備新能源概念。上半年公司來自光伏玻璃業務的收入21.6億元（人民幣，下同），按年上升10%，較去年下半年漲58%。天風證券預計，第二季光伏玻璃盈利能力好於上季，反映更優的成本傳導能力，及產能更新與管理優化帶來的公司成本及費用管控能力持續提升。

【同場加映】青姐話：大淡好收尾 淡倉話之你

上半年洛玻托管成都中建材、瑞昌中建材及及凱盛光伏等公司，接管旗下碲化鎘薄膜電池及銅銦鎵硒薄膜電池業務，後續擬適時收購，薄膜電池業務或為公司成長新引擎。早前，公司已公告子公司濮陽光電光熱玻璃產品取得突破性進展，2mm光熱玻璃經權威驗證，各項指標達到行業標準，產品或已進入客戶送樣試用階段，顯示公司玻璃領域技術優勢，應用前景亦應重視。

【延伸閱讀】大行點睇：一文看盡小米績後  大行最新評級和目標價，請按【見下頁

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該行認為，洛玻作為凱盛集團旗下新能源材料平台，光伏玻璃、薄膜電池、光熱玻璃等業務格局具雛形，成長蛻變前景值得重視，故維持公司2022至2024年收入預測為46億元、100億元及134億元，按年增幅分別為28%、118%和34%；維持同期歸母淨利預測為3.8億元、6.2億元和9.2億元，予目標價22.43港元，維持「買入」評級。

【同場加映】溫股知新：加息預期非重點 留意業績基本面

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撰文：林衛

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目標價 買入 收購 港股 洛陽玻璃（01108）

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