▲ 【中國經濟】中國8月進出口增長均遜預期 年初至今原油天然氣等進口量減價揚

中國海關總署公佈，8月份進出口總值5504.5億美元，增長4.1%。其中，出口3149.2億美元，增長7.1%，低過預期的13%；進口2355.3億美元，增長0.3%，差過預期1.1%；貿易順差793.9億美元，擴大34.1%，少過預期的927億美元。

前8個月中國進出口總值4.19萬億美元，增長9.5%。其中，出口2.38萬億美元，增長13.5%；進口1.81萬億美元，增長4.6%；貿易順差5605.2億美元，擴大56.7%。

海關總署稱，鐵礦砂進口量價齊跌，原油、煤、天然氣和大豆等進口量減但價揚。中國首8個月進口原油3.3億噸，減少4.7%，進口均價每噸4792.1元，上漲56.8%；煤1.68億噸，減少14.9%，進口均價每噸1021.3元，上漲81.2%；天然氣7104.5萬噸，減少10.2%，進口均價每噸3882.2元，上漲61.6%。

中國首8個月對東盟、歐盟和美國等主要貿易夥伴進出口增長，與東盟貿易總值為4.09萬億元（人民幣，下同），增長14%，佔外貿總值的15%；與歐盟貿易總值為3.75萬億元，增長9.5%，佔13.7%；中美貿易總值為3.35萬億元，增長10.1%，佔12.3%。

此外，機電產品和勞動密集型產品出口均增長，首8個月出口機電產品8.75萬億元，增長9.8%，佔出口總值的56.5%。其中，自動數據處理設備及其零部件1.05萬億元，增長3.5%；手機5553.9億元，增長4.2%；汽車2168億元，增長57.6%。

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