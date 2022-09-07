【濠賭股】 受內地疫情拖累 據報中秋酒店訂房僅4至5成 濠賭股受壓

受內地疫情反覆影響，有報道指澳門中秋假期訂房僅4至5成，拖累濠賭股受壓。

藍籌股金沙中國（01928）低見16.18元，最多跌4%，暫報16.32元，跌3.2%；銀河娛樂（00027）最新報41.2元，跌2.7%。新濠國際（00200）股價見3年低，最新報4.68元，跌2.1%；美高梅中國（02282）跌3%，最新報3.83元；澳博（00880）跌0.8%，暫報2.52元；永利澳門（01128）跌0.8%，暫報4.7元。

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據《澳門日報》報道，臨近中秋節假期，內地疫情反覆疊加簽證問題影響，澳門部分酒店中秋訂房僅4至5成。有澳門酒店從業者表示，整個檔期有7成入住率已算理想，並指出鄰近部分內地地區已實施防疫管控措施，如每戶每天一人憑證外出購物、入指定場所須持24小時核檢證明等。

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另外，珠澳聯防聯控澳方工作組表示，接到珠海方面通知，據當前疫情形勢變化，經珠澳聯防聯控機制協商一致，現就珠澳口岸繼續實施限次通行措施，珠澳口岸通關場所限次通行措施暫定再延長1個月，由今年9月9日零時至10月8日24時。

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記者：郭秀慧