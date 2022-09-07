卓慧思內閣4大要職無白人男性 英國史上首次

英國新任首相卓慧思周二上任，同日公布新內閣名單。卓慧思今次籌組內閣，為英國史上首次無白人男性出任4大要職。除周一（5日）辭職的英國內政大臣彭黛玲及文化大臣杜慧詩外，多名支持前財相辛偉誠的人士亦未獲卓慧思任命。

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卓慧思（Liz Truss）公布新內閣名單，原本出任商業、能源及工業策略大臣的關浩霆（Kwasi Kwarteng） 獲任命為財相。關浩霆父母於60年代從加納前往英國，而他也是英國史上首位非裔財相。

卓慧思內閣部分成員

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另一位非裔内閣要員則是原本出任教育大臣的祁湛明（James Cleverly），他成為英國首名非裔外相。祁湛明母親來自非洲小國塞拉利昂（Sierra Leone），父親則是白人，他已表態保守黨需採取更多措施吸引非裔選民。

另外兩個要員均為女性。原本出任總檢察長的柏斐文（Suella Braverman）父母分別來自肯尼亞和毛里求斯，將接替彭黛玲出任內政大臣。原本為就業及退休金事務大臣的高翠玲（Therese Coffey）就會出任副首相兼衛生大臣。

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多名被視為支持辛偉誠（Rishi Sunak）人士則未能留任，包括曾表態支持的原副首相藍韜文（Dominic Raab）、原運輸大臣夏博思（Grant Shapps） 及原衛生大臣柏建熙（Steve Barclay） 等。

辛偉誠黨派未能留下人士

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雖然卓慧思未完整公布內閣名單，但同樣曾表態支持辛偉誠的原房屋社區及地方政府事務部大臣高文浩（Michael Gove）曾指不會獲得任命。

至於國防大臣華禮仕（Ben Wallace） 則獲留任原職，原財相查學禮（Nadhim Zahawi） 則改任蘭開斯特公爵領地事務大臣。卓慧思另一對手、原貿易政策國務大臣莫佩琳（Penny Mordaunt）將出任下議院領袖。

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責任編輯：李俊儀