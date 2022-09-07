卓慧思內閣4大職位無白人男性 英國史上首次

英國新任首相卓慧思周二上任，其內閣成員名單亦隨之揭曉。卓慧思是次內閣4大職位中，無一由白人男性出任，是英國歷史上首次。除周一（5日）辭職的英國內政大臣彭黛玲及文化大臣杜慧詩外，多名支持前財相辛偉誠的人士亦未獲卓慧思任命。

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卓慧思（Liz Truss）內閣財相一位由關浩霆（Kwasi Kwarteng） 出任，他原本任職英國商務大臣。關浩霆父母於1960年代從加納來英國，他是英國史上首位非裔財相。四大職位中另一名非裔人士則是原教育大臣祁湛明（James Cleverly），成首名擔任外相的非裔人士。祁湛明母親來自四非洲小國塞拉利昂（Sierra Leone），父親則是白人，他已表態保守黨需採取更多措施吸引非裔選民。

另外兩個出任四大職位的都是女性，分別是原總檢察長柏斐文（Suella Braverman）及原就業及退休金事務大臣高翠玲（Therese Coffey）。前者將接替彭黛玲出任內政大臣，後者則會出任副首相兼衛生大臣。

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多名被視為支持辛偉誠（Rishi Sunak）人士則未能留任，包括曾表態支持的原副首相藍韜文（Dominic Raab）、原運輸大臣夏博思（Grant Shapps） 及原衛生大臣柏建熙（Steve Barclay） 等。雖然卓慧思內閣名單尚未完整公布，但同樣曾表態支持的原房屋社區及地方政府事務部大臣高文浩（Michael Gove）曾指不會獲得任命。

至於國防大臣華禮仕（Ben Wallace） 則獲留任，原財相查學禮（Nadhim Zahawi） 則改任蘭開斯特公爵領地事務大臣。卓慧思另一對手、原貿易政策國務大臣莫佩琳（Penny Mordaunt）將出任下議院領袖。

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責任編輯：李俊儀