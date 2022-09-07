  • 28°C
香港時間 : 2022907日 (週三) 11:37
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

卓慧思內閣4大職位無白人男性 英國史上首次

環球社會熱點 11:29 2022/09/07

分享：

分享：

英國新任首相卓慧思周二上任，其內閣成員名單亦隨之揭曉。卓慧思是次內閣4大職位中，無一由白人男性出任，是英國歷史上首次。除周一（5日）辭職的英國內政大臣彭黛玲及文化大臣杜慧詩外，多名支持前財相辛偉誠的人士亦未獲卓慧思任命。

卓慧思就職英國首相演説 經濟能源醫療為首要任務 【下一頁】

卓慧思（Liz Truss）內閣財相一位由關浩霆（Kwasi Kwarteng） 出任，他原本任職英國商務大臣。關浩霆父母於1960年代從加納來英國，他是英國史上首位非裔財相。四大職位中另一名非裔人士則是原教育大臣祁湛明（James Cleverly），成首名擔任外相的非裔人士。祁湛明母親來自四非洲小國塞拉利昂（Sierra Leone），父親則是白人，他已表態保守黨需採取更多措施吸引非裔選民。

另外兩個出任四大職位的都是女性，分別是原總檢察長柏斐文（Suella Braverman）及原就業及退休金事務大臣高翠玲（Therese Coffey）。前者將接替彭黛玲出任內政大臣，後者則會出任副首相兼衛生大臣。

約翰遜卸任演説暗示或回歸 呼籲支持新首相卓慧思 【下一頁】

多名被視為支持辛偉誠（Rishi Sunak）人士則未能留任，包括曾表態支持的原副首相藍韜文（Dominic Raab）、原運輸大臣夏博思（Grant Shapps） 及原衛生大臣柏建熙（Steve Barclay） 等。雖然卓慧思內閣名單尚未完整公布，但同樣曾表態支持的原房屋社區及地方政府事務部大臣高文浩（Michael Gove）曾指不會獲得任命。

至於國防大臣華禮仕（Ben Wallace） 則獲留任，原財相查學禮（Nadhim Zahawi） 則改任蘭開斯特公爵領地事務大臣。卓慧思另一對手、原貿易政策國務大臣莫佩琳（Penny Mordaunt）將出任下議院領袖。

緊貼地緣政治變化，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：李俊儀

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

卓慧思就職英國首相演説 經濟能源醫療為首要任務
今日
卓慧思就職英國首相演説 經濟能源醫療為首要任務
英國通脹加劇 消費者支出增幅放緩至近1年半新低
2022/09/06
英國通脹加劇 消費者支出增幅放緩至近1年半新低
英國富豪收留烏克蘭女難民 變婚外情更抛妻棄子
2022/09/06
英國富豪收留烏克蘭女難民 變婚外情更抛妻棄子
【英國王室】梅根演講內容被批只圍繞自己 民眾舉牌抗議「利用王室」
2022/09/06
【英國王室】梅根演講內容被批只圍繞自己 民眾舉牌抗議「利用王室」
英國素食組織闖奶製品工廠抗議 或致牛奶短缺
2022/09/06
英國素食組織闖奶製品工廠抗議 或致牛奶短缺

你可能感興趣

卓慧思就職英國首相演説 經濟能源醫療為首要任務
今日 10:59
卓慧思就職英國首相演説 經濟能源醫療為首要任務
英國通脹加劇 消費者支出增幅放緩至近1年半新低
13:31 2022/09/06
英國通脹加劇 消費者支出增幅放緩至近1年半新低
英國富豪收留烏克蘭女難民 變婚外情更抛妻棄子
12:25 2022/09/06
英國富豪收留烏克蘭女難民 變婚外情更抛妻棄子
內政 地緣政治 英國 卓慧思 任命 辛偉誠 非洲

下一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（09月07日 時間11:00）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【英國王室】梅根演講內容被批只圍繞自己 民眾舉牌抗議「利用王室」
【英國王室】梅根演講內容被批只圍繞自己 民眾舉牌抗議「利用王室」
日本中年男無所事事 單靠出租自己養活全家
日本中年男無所事事 單靠出租自己養活全家
【BNO移民英國】20及50鎊舊紙幣10月起作廢 4.77億張仍未收回
【BNO移民英國】20及50鎊舊紙幣10月起作廢 4.77億張仍未收回
新型冠狀肺炎全球疫情（09月07日 時間11:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（09月07日 時間11:00）
英國富豪收留烏克蘭女難民 變婚外情更抛妻棄子
英國富豪收留烏克蘭女難民 變婚外情更抛妻棄子
大批Twitter網民標記錯卓慧思 瑞典首相都有份
大批Twitter網民標記錯卓慧思 瑞典首相都有份
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款