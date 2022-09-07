卓慧思就職英國首相演説 經濟能源醫療為首要任務

卓慧思周二（6日）成為英國史上第三位女首相，於首相府外發表就職演説。卓慧思強調經濟、能源及醫療議題是她上台後的首要任務，承諾會帶領國民重建經濟及走出逆境。

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卓慧思（Liz Truss）當日前往蘇格蘭巴爾莫勒爾城堡覲見及接受英女王任命後，乘坐私人飛機返回首相府。

她一上台就面對嚴峻經濟危機、保守黨嚴重分裂、未來兩年會再次舉行大選等考驗。她讚揚英國人面對俄烏戰爭及新冠疫情等全球危機，一再展示出勇氣和決心來面對逆境。

她承諾由即日起會採取行動，率領國民度過這一代以來最嚴重的經濟危機，減輕家庭負擔及幫助國民繼續生活。

卓慧思提到上任後有三項優先處理的任務，首先是要令英國重新運作。她宣布會通過減稅和改革來發展經濟，也會加快建設醫院、學校、道路和寬頻等基礎設施。

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第二，她承諾親自處理俄烏戰爭造成的能源危機，表明本周將採取應對能源費用飆升問題，並確保英國未來的能源供應。

第三，卓慧思承諾會保障國民可預約醫生診症及其餘公營醫療服務， 將為醫療服務打下堅實的基礎。

卓慧思最後勉勵國民，指出就算風雨來得再猛烈，英國人會變得更強大。她強調英國擁有大量人才儲備、能源儲備和決心，相信舉國上下能齊心合力度過難關，重建國家經濟，讓國家成為現代的輝煌國家。

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責任編輯：鄭錦玲