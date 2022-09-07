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【美股焦點】對沖基金名宿阿克曼：美聯儲正採取必須行動對抗通脹　股市很快出現買入信號

股市 10:51 2022/09/07

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【美股焦點】對沖基金名宿阿克曼：美聯儲正採取必須行動對抗通脹　股市很快出現買入信號

美國著名對沖基金Pershing Square 創辦人阿克曼（Bill Ackman）接受《CNBC》訪問時：「我認為，一旦人們意識到美聯儲不必繼續加息並且很快就會降低利率，這對市場來說就是一個買入信號」。

阿克曼預測，如果美聯儲進一步提高利率並將其維持在該水平大約一年，通脹將自然大幅下降。阿克曼預計，通脹率將在一年內呈下降趨勢，在3.5% 至 4% 之間。換句話說，「買入信號」將在2023年的某個時候出現。

阿克曼：聯儲局要提高利率到4厘或更高 並維持合理較長時間

今年5 月阿克曼曾抨擊美聯儲行動欠缺積極，但現時他顯然很高興看到美聯儲主席鮑威爾正努力將利率維持在更長的時間。

阿克曼稱：「他們（美聯儲）說出了必須做的事情，那就是提高利率到4厘或更高一點，並維持一段合理較長時間，也許是一年，然後希望通貨膨脹開始下降」。

Pershing Square 大部份投資與今年初相同 強調持有強大企業

阿克曼透露，Pershing Square 大部份投資與今年初相同，若不包括對 Netflix（美：NFLX）進行非常短期的新投資。阿克曼表示：「如果你擁有強大的企業，你就可以度過這樣一個充滿挑戰的時期。我們最大的恐懼是通脹，這就是我希望美聯儲迅速加息的原因。」

Pershing Square Capital Management 大約 74.6 億美元的投資組合包括幾家公司：加太鐵路（Canadian Pacific Railway，美：CPR）墨西哥燒烤Chipotle（美：CMG）、希爾頓集團Hilton（美：HLT）、房地產公司THE HOWARD HUGHES（美：HHC）、經營Burger King的Restaurant Brands （美：QSR）和零售公司Lowe's（美：LOW）。但該公司今年出售了其在Domino's Pizza（美：DPZ）和Netflix的股份。

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編輯：李哲毅

通脹 鮑威爾 基金 美股 Domino's Pizza（美：DPZ）

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