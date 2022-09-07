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【iPhone 14】蘋果發布會凌晨1時舉行、iPhone 14 Pro系列料加價100美元（附各iPhone14型號估計售價）

Hot Talk 10:35 2022/09/07

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【iPhone 14】蘋果發布會凌晨1時舉行、iPhone 14 Pro系列料加價100美元　市場憂影響iPhone銷情

蘋果（美：AAPL）發布會「Far Out」本港時間周四凌晨1時舉行，全城期待iPhone 14現身。分析員預期，iPhone 14 Pro系列高階機種將會比上一代貴100美元，恐影響iPhone需求。

iPhone 13 mini料退役

市場預期，蘋果將於發布會上公布iPhone 14系列、Apple Watch Series 8 和新款 AirPods Pro。Bernstein分析師估計，iPhone 13與iPhone 14的大小一致，而蘋果會將iPhone 13 mini退役，以較昂貴的iPhone 14 Max取代，藉以提高iPhone系列的平均售價。

台媒：傳已生產逾3,400萬部iPhone 14【下一頁】

現時市場普遍認為，iPhone 14系列中兩款高階手機iPhone 14 Pro及iPhone 14 Pro Max的價格，將較去年發布的iPhone 13 Pro及iPhone 13 Pro Max加價100美元。

分析師預期，iPhone 14售價799美元、6.7吋的iPhone 14 Max起售價899美元、高階款iPhone 14 Pro售價1099美元，iPhone 14 Pro Max售價1199美元起。

Canalys：iPhone14供應鏈的備貨已與iPhone13相等【下一頁】

瑞信表示，美元升值下，將留意蘋果iPhone加價後，會否影響其他國家的iPhone銷情。摩通預期，iPhone 14 Pro系列因通脹及供應鏈壓力將會加價，但估計iPhone 14定價不變，而穿戴裝置如Apple Watch加價對銷情的影響大於iPhone加價。

相關文章：【AAPL】傳蘋果數字廣告業務員工規模將擴大一倍　擬再招聘216人

相關文章：【AAPL】據報印度可在蘋果iPhone 14發布兩個月後量產　首批料最快10月底交付

【石Sir一周前瞻及異動股】恒生中國企業、華電國際電力股份、中國神華

編輯：陳韻妍

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美股 蘋果（Apple，美：AAPL） 科技產品 iPhone 14 Pro iPhone 14 iPhone 13 Apple Watch Apple 通脹 iPhone

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